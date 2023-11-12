聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重派出所遭圍…二重所長是內鬼 雙遭拔官

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

新北市三重派出所遭包圍滋事，警方意外查出二重派出所長助攻主嫌包圍派出所。記者林昭彰／翻攝
新北市三重派出所遭包圍滋事，警方意外查出二重派出所長助攻主嫌包圍派出所。記者林昭彰／翻攝
翁姓男子與妻子、兒子本月四日晚上率眾包圍新北市三重派出所，翁姓父子一度強闖所被所長喝令解散。分局內部調查幹部有無失職，意外查出二重派出所長陳子杰助攻翁男包圍派出所。三重警分局昨公布懲處，三重所長黃心廉未當機立斷強勢執法，二重所長陳子杰與滋事分子不當接觸、知情不報，各記過一次調離現職。

警方調查，五十歲翁男曾在三重地區跟地方角頭混過，多年前因老大被捕入獄，幫眾被迫解散，翁只好遷移他地「發展」，近年才又搬回三重居住。翁男回來仍在三重天台一帶活動，與時任大同所長陳子杰認識。

本月四日凌晨三時許，翁男酒醉與王姓妻子在三重正義北路廿八巷口咆哮拉扯，驚擾住戶報警，三重警獲報趕抵，翁男不理勸阻，反出手打傷員警。

員警廖人豪見同僚被打上前壓制翁男，王女對廖男飆罵「這是我們家務事」，要廖男放手，警方依法帶翁男返回派出所保護管束，當天清晨五時許，翁男酒醒由家人責付帶回。

翁男返家認為警方執法過當，截錄友人在場拍到廖男畫面，傳簡訊詢問陳子杰「指認」，詢問黃心廉好不好處理。

當晚九時許，翁男兒子找來十一人，陪同父親包圍三重派出所，還將印有員警的頭像等傳單向天拋灑，在派出所外面飆罵髒話、大喊要「廖人豪出來面對」，翁姓父子一度率眾衝進派出所，最後黃心廉喝令群眾當場解散。

警方指出，三重派出所長回報內容偏誤不實，嚴重違反報告紀律，處置過程又未當機立斷強勢執法，記過一次調整職務。二重派出所所長與滋事分子不當接觸、違反警察人員與特定對象接觸交往規定及報告紀律，記過一次調整職務。

老大

延伸閱讀

三重派出所被角頭包圍…竟是有內鬼助攻 2所長遭開鍘

內埔分局長莊順智涉公車私用密會友人 遭記過、調整非主管職

北市男警涉性騷記過2次請辭 調監視器另涉洩密

獨／高雄警員寄信給內政部長 誣指副所長收好處遭記大過

相關新聞

88會館案外案 涂誠文涉洗錢潛逃

檢調偵辦「八八會館」案有重大進展。「八八會館」負責人郭哲敏從泰國押返收押後，專案小組全面清查金流，查出有「洗錢教父」稱號...

三重派出所遭圍…二重所長是內鬼 雙遭拔官

翁姓男子與妻子、兒子本月四日晚上率眾包圍新北市三重派出所，翁姓父子一度強闖所被所長喝令解散。分局內部調查幹部有無失職，意...

竊河川地種大麻 泰男判5年半

近來網紅呼麻議題延燒，台南有名泰國籍賴姓男子長期竊占溪河川地，土地面積達五三四三多平方公尺，不僅搭建工寮、雞舍，更大膽種...

殺加油工滅證 墜樓延5月才押

台鐵左營機務段洪姓加油工下班未歸，被同事驚見倒臥血泊中，送醫不治；警方查出，洪男與林姓同事案發當天曾起爭執，林男涉持鈍器...

火災爆炸危害 明年擴大勞檢

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司九月底發生大火，死傷慘重，引發社會大眾關注。勞動部職安署長鄒子廉昨天表示，明年度將針對...

員警持槍訓練照貼限動被批不妥 網友反擊「靶場有什麼秘密？」

有網友在臉書社群貼文指出，疑似有保四警員將持槍射擊訓練的畫面，po到個人限時動態，被認為不妥，還要保四長官管一管，但網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。