殺加油工滅證 墜樓延5月才押

台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，疑遭同事林姓男子持鈍器重擊慘死，圖為案發現場，警方拉起封鎖線，鑑識人員在現場進行採證。圖／讀者提供 台鐵左營機務段洪姓加油工下班未歸，被同事驚見倒臥血泊中，送醫不治；警方查出，洪男與林姓同事案發當天曾起爭執，林男涉持鈍器重擊洪男致死，還折返命案現場以清潔劑擦拭血跡滅證，警方隔天赴林男住家進行搜捕時，林男拒捕墜樓骨折，如今體傷已痊癒，檢方依殺人罪聲押獲准。

今年六月一日，六十三歲的洪男天還沒亮就出門上班，在台鐵左營機務段加油設備站管理柴油；當晚十一時許，家人發現洪男未歸，拜託同事前往設備站查看，當時驚見洪男滿身是血倒臥在地，無生命跡象。檢警相驗認定死者致命傷在後腦，疑遭鈍器重擊。

由於當時辦公室僅有洪男一人，且台鐵左營廠區若非熟人難以進出，鑑識人員採證發現，命案現場有數公尺拖行或爬行的血痕，另在窗檯及屋內也找出數枚指紋，現場明顯有被人刻意清理擦拭。

警方調閱監視器，讓案情有關鍵性突破，畫面錄下當天負責號誌管理的林男，數度走進洪男辦公室，卻再也沒有走出的影像，經比對時間與相關跡證後，認定洪男涉有重嫌。

檢方指出，林男在經五個多月治療休養後，身體已無大礙，檢察官在前天向法院聲押獲准。