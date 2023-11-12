聽新聞
test
0:00 / 0:00
殺加油工滅證 墜樓延5月才押
台鐵左營機務段洪姓加油工下班未歸，被同事驚見倒臥血泊中，送醫不治；警方查出，洪男與林姓同事案發當天曾起爭執，林男涉持鈍器重擊洪男致死，還折返命案現場以清潔劑擦拭血跡滅證，警方隔天赴林男住家進行搜捕時，林男拒捕墜樓骨折，如今體傷已痊癒，檢方依殺人罪聲押獲准。
今年六月一日，六十三歲的洪男天還沒亮就出門上班，在台鐵左營機務段加油設備站管理柴油；當晚十一時許，家人發現洪男未歸，拜託同事前往設備站查看，當時驚見洪男滿身是血倒臥在地，無生命跡象。檢警相驗認定死者致命傷在後腦，疑遭鈍器重擊。
由於當時辦公室僅有洪男一人，且台鐵左營廠區若非熟人難以進出，鑑識人員採證發現，命案現場有數公尺拖行或爬行的血痕，另在窗檯及屋內也找出數枚指紋，現場明顯有被人刻意清理擦拭。
警方調閱監視器，讓案情有關鍵性突破，畫面錄下當天負責號誌管理的林男，數度走進洪男辦公室，卻再也沒有走出的影像，經比對時間與相關跡證後，認定洪男涉有重嫌。
檢方指出，林男在經五個多月治療休養後，身體已無大礙，檢察官在前天向法院聲押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言