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竊占河川地蓋工寮種大麻 泰國籍男子自嗨判5年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

泰國籍賴姓男子前年竊占台南許縣溪河川地搭建工寮、雞舍，種植打拋葉、香茅，面積逾5千平方公尺，去年8月起更種起大麻，製成大麻菸花、菸草，警方今年6月循線查獲植株171株、大麻花及葉1公斤，法官認他製造二級毒品處5年6月，沒收銷燬大麻，追徵竊占土地所得上萬元。

檢警調查，賴男夫婦竊占坐落台南永康垃圾資源回收場斜對面的許縣溪河川地，自前年底起擅自在土地上搭建工寮、雞舍及烘乾室等，並種植打拋葉、辣椒、香茅等作物，土地面積達5343多平方公尺。

自去年8月間，他更在土地上將大麻種子培育發芽，栽種成大麻植株，待植株成熟、收成後，再以日曬自然乾燥方式，製成可供施用的大麻菸花、菸草。高雄警方今年6月16日持搜索票到場搜索，當場扣得大麻植株171株、大麻種子1包(毛重144公克)、乾燥大麻花及葉共6包(毛重共計1320多公克)等物。

經警方送驗植株171株，經檢視葉片外觀均具大麻特徵，隨機抽樣15株檢驗均含大麻成分，隨機抽樣20顆種子進行發芽試驗，發現其中9顆具發芽能力且含大麻成分，種子發芽率45％。

台南地院合議庭認為，賴男種植的大麻已完成生長，他以大麻種子種植大麻成株，收成大麻花、葉後，用日曬自然乾燥方式製成，先用塑膠袋保存，要抽的時候，再用菜刀、砧板剁碎成大麻碎末後，再來點火抽用，已有製造行為。

同時，賴男製造第二級毒品及竊占國有土地犯行，同一行為觸犯二項罪名，從一重製造第二級毒品罪論處。

合議庭認為，賴男經查獲製造完成大麻重量淨重1183多公克，驗餘淨重1172多公克，被員警扣案大麻植株數量171株，重量及數量不少，與因好奇而零星種植1、2株犯罪者相較，犯行重大。

惟念及他為警查獲之後，始終坦承犯行，犯後態度良好，兼衡他竊占國有土地栽種大麻期間長短、範圍、數量、尚無證據證明已流入市面或有販賣情事，迄今未與台南市府水利局達成和解，也未回復土地原狀等一切情況，認他製造第二級毒品處5年6月。

且依他占有國有土地不當得利，依其申報地價每平方公尺120元計算，占用時間約1年，犯罪所得經估算3萬2060元，再依夫妻同居共財，推估一人取得一半，即每人犯罪所得為1萬6030元，追徵犯罪所得。而賴妻部分另案審理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣百餘株大麻植株、大麻花成品1公斤、種子百餘公克。記者石秀華／翻攝
警方查扣百餘株大麻植株、大麻花成品1公斤、種子百餘公克。記者石秀華／翻攝
泰國籍賴男在台南永康農地種大麻，周圍種辣椒、香茅掩飾，高雄小港警分局在現場查獲百餘株大麻植株。記者石秀華／翻攝
泰國籍賴男在台南永康農地種大麻，周圍種辣椒、香茅掩飾，高雄小港警分局在現場查獲百餘株大麻植株。記者石秀華／翻攝
泰國籍賴姓男子在台南永康農地種大麻，周圍種辣椒、香茅掩飾，警方循線逮捕賴男。記者石秀華／翻攝
泰國籍賴姓男子在台南永康農地種大麻，周圍種辣椒、香茅掩飾，警方循線逮捕賴男。記者石秀華／翻攝

大麻 毒品 泰國

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