攜玩具槍違反社維法？他辯「從頭到尾沒亮槍」 法院「不罰」
台中陳姓男子深夜在逢甲商圈和人衝突，警方獲報到場在他車內查獲一把類似真槍的瓦斯玩具槍，依違反社會秩序維護法送辦，陳表示自己「從頭到尾都沒亮槍」；法院認為，該條文除攜類似真槍，還須有妨害公共秩序，並非一查獲玩具槍就一概依該法送辦，裁定陳不罰，可抗告。
台中第6分局移送指出，陳男今年9月2日晚上10點多在逢甲一帶和人起糾紛，警方獲報到場發現他車上有1把瓦斯槍，經測試後雖未具殺傷力，但仍認他無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，依違反社會秩序維護法送辦。
台中地院指出，社會秩序維護法第65條第3款規定，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，該條文構成要件，除行為人有攜槍行為，還必須確已達妨害公秩序、擾亂社會安寧之程度。
法院說，是否已達妨害公共秩序、擾亂社會安寧的程度，應審查行為人的言詞舉動、時間、地點，及身分等加以考量「並非一旦查獲有類似真槍的玩具槍，就一概依該法條處罰。」
法院查，陳男雖坦承有攜帶該玩具槍，但表示「從頭到尾都沒亮出來」，警方則是獲報到場，經陳男同意後扣得槍枝。
法院認為，陳男當時將玩具槍放在車輛後座，並非明顯之處，若非警方到場發現，一般人從外觀上難得知車內有槍。
此外，陳也沒持槍恫嚇他人，也未公然攜眾或其他不法行為，而讓民眾誤認是真槍而心生畏懼，因此客觀上難認有何危害安全之虞，難認違反社會秩序維護法，裁定陳不罰。
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