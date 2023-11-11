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影／追緝直擊！攜毒違停拒檢竄逃 新北勇警鳴槍追1.5公里逮人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

周姓男子昨天傍晚開車紅線違停在新北市三重區自強路二段，巡邏警經過欲趨前盤查，周男拒檢加速油門逃逸，警方對空鳴開一槍，雙方追逐1.5公里周男受困車陣，遭警拉出車外上銬逮捕，警搜索車內在其包包查獲毒品與吸食器，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，周姓男子（36歲）昨天傍晚5時15分左右，開車紅線違停在新北市三重區自強路二段與三張街口，轄區厚德所兩警巡經發現欲趨前盤查，不料周男先是謊報假身分，員警又發現他的包內隱約有支毒品吸食器要他下車受檢，周男拒絕空檔踩油門意圖要逃，陳姓員警對空鳴開一槍喝令下車不成，周男旋即加速油門往前飆衝竄逃，迎面撞上警用機車。

兩警立即通報線上警網攔截圍捕，同時騎警用機車尾後追捕。沒多久周男開車逃經重陽路與力行路口，永福所警員張元豪聽到無線電通報，見周男人車剛好經過衝前追緝，途中巧遇熱心民眾騎機車協助載送張員圍捕。

周男逃1.5公里人車受困在重陽路三段8號前車陣，當場被警拉下上銬逮捕，經搜索車內果在其包內查獲毒品吸食器、0.48公克毒品安非他命，一併帶回偵辦，偵詢時警問「為何謊報身分駕車逃逸？」周男辯稱「是沒有駕照怕被開單」才會拒檢開車逃逸。警詢後依毒品、妨害公務罪嫌移送法辦。另紅線違規則依道路交通管理處罰條例第56條第1項第4款之規定開單舉發。

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周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝
周男攜毒拒檢開車竄逃1.5公里，直到人車受困新北市三重區重陽路三段8號車陣中，遭警拉下車上銬逮捕。記者曾伯愷／翻攝

毒品 違停

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