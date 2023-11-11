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獨／殺死台鐵加油工還滅證 凶嫌落網5個月才聲押原因曝

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導

台鐵左營機務段洪姓加油工下班未歸，被同事驚見倒臥血泊中，送醫不治；警查出，洪男與林姓同事案發當天曾起爭執，林男涉嫌持鈍器重擊洪男致死後，數度折返命案現場以清潔劑擦拭血跡滅證，但隔日警赴林男仁武住家逮捕他時，他拒捕墜樓骨折，如今痊癒，橋檢依殺人罪聲押獲准。

今年6月1日，63歲洪男作息如常，天還沒亮就已出門上班，洪在台鐵左營機務段加油設備站負責管理柴油；但直到當晚11時許，家人發現洪男仍未返家，於是拜託同事前往設備站辦公室察看，怎料，洪滿身是血倒臥在地，已無生命跡象。檢警隔天相驗，死者致命傷在後腦，疑遭鈍器重擊。

警方調查，當時偏僻又沒地名的辦公室僅洪男1人，且進入台鐵左營廠區，還得經過兩道關卡，若非熟人難以進出，經鑑識人員採證發現，命案現場有數公尺拖行或爬行的血痕，窗檯及屋內，找出數枚指紋，但現場明顯有被人刻意清理擦拭過的痕跡。

警調閱監視器，案情有了關鍵性的突破，畫面錄下當天負責號誌管理的65歲林男，數度走進洪男辦公室，但卻再也沒有洪男走出辦公室的影像。

10年前，林男曾因工作問題與洪男發生爭執，據了解，林男甚至曾出言恐嚇對方；當天，林男只比洪晚2小時上班，由於林數次進出命案現場，經警比對時間後，發現洪涉有重嫌，疑持鈍器重擊洪致死後逃離現場，但為湮滅跡證，林數度折返以清潔劑擦拭、拖地，之後又神色自若重返辦公。

案發隔天，警方前往林男位於仁武透天住處查緝，林男拒捕不開門，從屋頂逃跑至鄰宅，卻不慎從4樓墜至2樓，所幸僅右腿骨折，在警方戒護下送醫治療。

「依當時林男傷勢，沒有看守所能收容。」檢方指出，在近5個多月治療休養後，林男身體已無大礙，因此，昨天上午檢依殺人罪嫌向法院聲請羈押，獲准。

林姓男子涉持鈍器重擊洪姓同事致死，警方在仁武區追捕林男，林攀爬至屋頂逃逸，從鄰居屋頂四樓墜落到二樓，右腿骨折被逮。圖／讀者提供
林姓男子涉持鈍器重擊洪姓同事致死，警方在仁武區追捕林男，林攀爬至屋頂逃逸，從鄰居屋頂四樓墜落到二樓，右腿骨折被逮。圖／讀者提供
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，疑遭同事林姓男子持鈍器重擊慘死，圖為案發現場，警方拉起封鎖線。記者石秀華／攝影
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，疑遭同事林姓男子持鈍器重擊慘死，圖為案發現場，警方拉起封鎖線。記者石秀華／攝影
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，在辦公室遭同事林姓男子持鈍器重擊慘死，圖為救護車將洪送醫搶救畫面。圖／讀者提供
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，在辦公室遭同事林姓男子持鈍器重擊慘死，圖為救護車將洪送醫搶救畫面。圖／讀者提供
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，疑遭同事林姓男子持鈍器重擊慘死，圖為案發現場，警方拉起封鎖線，鑑識人員在現場進行採證。圖／讀者提供
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，疑遭同事林姓男子持鈍器重擊慘死，圖為案發現場，警方拉起封鎖線，鑑識人員在現場進行採證。圖／讀者提供

命案 台鐵 殺人

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