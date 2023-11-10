竹科驚傳意外！知名IC設計大廠經理疑猝死 倒臥宿舍浴室搶救不治

新竹科學園區最知名的IC設計大廠驚傳有經理倒臥在公司員工宿舍內不幸身亡，該IC設計大廠同仁因發現部門主管反常未到公司上班，電話聯繫也失聯，一行人前往其宿舍寢室查看，一開門就驚見該名經理倒在浴室當中，已無生命跡象。

據了解，這名身亡的系統軟體經理任職於國內最大IC設計大廠的無線通訊事業部，平時因工作繁忙，未與家人或他人同住，而是獨居在公司宿舍，放假才會返家。同事從昨天就無法聯繫上他，原本以為經理是臨時有事無法到班，卻在今天仍沒有來上班，連續2天無故曠職讓同事們察覺不對勁，趕忙到其宿舍查看，但仍來不及搶救其性命。

檢警到現場時，並未發現異常，現場沒有遭人為入侵跡象，研判該名經理疑似是身體因素出狀況，第一時間又沒有其他人協助，才會2天才被發現，公司已協助通知家屬給予後續協助。