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Coldplay雙11開唱！刑事局台南逮搶票黃牛 還有20張未賣出

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

知名樂團Coldplay，明天即將開唱，刑事局8日南下台南，逮捕用電腦系統搶票的34歲黃姓男黃牛

警方指出，文化創意產業發展法6月2日新規上路，專辦加價轉售與不正掃票黃牛，刑事局偵查第九大隊日前接獲文化部告發，台南地區有不肖人士，疑似使用電腦程式搶票，刑事局與高雄市刑大組成專案小組偵辦。

刑事局根據對方搶票程式留下的電子跡証，8日持搜索票南下逮人。黃嫌本身從事房仲工作，數月前下載搶票程式，搶到60多張票，每張票加價1到2多元不等價格賣出，被逮時，家中還有20張票尚未賣出。

警方查扣電腦、手機、票券信封袋一疊、演唱會門票20張、電腦搶票程式2組等贓證物，黃嫌坦承使用電腦搶票程式，在拓元、寬宏、KKTIX、iNDIEVOX等售票系統搶購所販售演唱會票券，上網進行加價轉售，除Coldplay外，還搶過陳奕迅、田馥甄與林宥嘉的演唱會門票再加價轉賣，警方訊後依文化創意產業發展法移送法辦。

刑事局8日南下台南，逮捕用電腦系統搶票的34歲黃姓男黃牛，並起獲20張還沒賣出的coldplay門票。記者廖炳棋/翻攝
刑事局8日南下台南，逮捕用電腦系統搶票的34歲黃姓男黃牛，並起獲20張還沒賣出的coldplay門票。記者廖炳棋/翻攝
刑事局8日南下台南，逮捕用電腦系統搶票的34歲黃姓男黃牛，並起獲20張還沒賣出的coldplay門票。記者廖炳棋/翻攝
刑事局8日南下台南，逮捕用電腦系統搶票的34歲黃姓男黃牛，並起獲20張還沒賣出的coldplay門票。記者廖炳棋/翻攝

演唱會 黃牛 台南

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