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東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
狒狒死於獵人槍下，桃園農業局在狒狒「棺木」前鞠躬獻花挨批。本報資料照片
狒狒死於獵人槍下，桃園農業局在狒狒「棺木」前鞠躬獻花挨批。本報資料照片

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，在圍捕過程中被獵人開槍擊中，失血過多死亡，桃園地檢署今依違反野生動物保育法起訴下達開槍許可指令的桃園市農業局徐姓技工；據悉，徐姓技工已離開農業局到桃園某公所服務。農業局長陳冠義表示尊重檢方司法調查，關於前同事因公涉訟部分，農業局會依規定給予協助及關心。

陳冠義強調，桃園市政府在整個圍捕行動中，都是以捕捉為前題，並非捕殺。徐姓前技工當時判斷主要是東非狒狒屬兇猛型動物，在大街上亂竄有一定危險性，加上誤認獵人身上的槍枝是麻醉槍，為顧及民眾安全，才會下達開槍指令，本意並非要殺害狒狒。

陳冠義表示，徐員事發後已離開農業局，但事情發生在任職農業局期間，有協助聘任律師。對於檢方起訴，農業局尊重司法調查，後續由法院審理釐清事實，徐員因公涉訟部分會依法給予必要協助與關心。

狒狒 桃園

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