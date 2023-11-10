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抓到了！鋼珠彈槍襲五股社區打破3戶玻璃 警逮兩少年

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

上個月12日上午新北市五股區五福路一棟社區大樓遭人持空氣槍射擊，造成社區有3戶民宅玻璃碎裂。蘆洲警方追查近一個月，於這個月初循線抓到2名17歲少年槍手，兩人異口同聲辯稱只是在對面社區頂樓朝著四周射玩，不知道有射到對面社區住戶，警詢後依法移送少年法庭。

上個月11日新北市五股區五福路一棟集合式社區大樓遭人開槍，警方循線逮捕兩名開槍少年依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
上個月11日新北市五股區五福路一棟集合式社區大樓遭人開槍，警方循線逮捕兩名開槍少年依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

據了解，潘姓少年（17歲）與盧姓少年（17歲）是朋友關係，上個月11日下午2時許，盧少帶著一把空氣槍來到潘少位於新北市五股區五福路住處，沒多久兩少便搭乘電梯直上社區頂樓，旋即朝著四周開射玩槍，直到鋼珠彈射完，兩人才搭電梯下樓。

翌日（12日）早上對面社區住戶發現客廳玻璃遭人開槍，陽台處還有鋼彈珠報警處理。蘆洲警方獲報派員到場，發現社區共有3戶4面玻璃毀損，經偵查隊鑑識人員採用科學驗證及現場跡證比對，懷疑疑犯應是在對面社區開槍，除擴大調閱監視器畫面外，同步查訪對面周邊社區共130戶，發現對面社區住9樓的住戶涉嫌，並鎖定潘、盧兩少涉嫌。

這個月3日警方再度前往潘少五股住處社區訪查，面對警方前來潘少有些驚恐，警方當場詢問「是不是有玩槍射擊」潘少當場坦承犯行並徵得潘少家長同意，入內搜扣一把空氣槍、鋼珠但兩顆一併帶回偵辦，另通知盧少到所說明。

偵詢時兩少年異口同聲辯稱，只是在對面社區頂樓朝著四周射玩，不知道有射到對面社區住戶，警詢後依少年事件處理法、毀損等罪嫌，將兩少移送少年法庭。

蘆洲警方表示，新北警在治安維護上對於任何案件都不遺餘力，力求快速破案將歹徒連根鏟除，每個同仁面對民眾不論身分，均會提供最高服務品質，將會持續打擊黑（幫）槍，並全力捍衛新北民眾的生活安全。

上個月11日新北市五股區五福路一棟集合式社區大樓遭人開槍，警方循線逮捕兩名開槍少年依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
上個月11日新北市五股區五福路一棟集合式社區大樓遭人開槍，警方循線逮捕兩名開槍少年依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
上個月11日新北市五股區五福路一棟集合式社區大樓遭人開槍，警方循線逮捕兩名開槍少年依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
上個月11日新北市五股區五福路一棟集合式社區大樓遭人開槍，警方循線逮捕兩名開槍少年依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
盧、潘兩少玩空氣槍，不慎射到對面社區毀3戶4面玻璃。記者曾伯愷／翻攝
盧、潘兩少玩空氣槍，不慎射到對面社區毀3戶4面玻璃。記者曾伯愷／翻攝

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