台南白河黑衣人砸民宅前還先脫鞋 警逮10人

網路上流傳一段影片，指出台南白河有民宅遭3名黑衣人持棍棒亂砸，行徑非常囂張，但進門前還會先脫鞋，這種反差讓網友戲稱他們是「有禮貌棒球隊」，且影片標註在8日發生，引發當地居民不安，轄區白河警分局澄清，這是上月25日的案件，警方在事發隔天就破案，並依恐嚇、毀損、傷害等罪嫌將在場的10人移送偵辦。

據了解，被害人與動手的3名男子原本認識，但後來因購買毒品的事情鬧得不愉快，3人在10月25日深夜在朋友助威下，到被害人家中要「討個說法」，進門前也理所當然脱鞋進入，沒想到後來一言不合，3人不滿拿棍棒砸破被害人大門及玻璃後揚長而去，被害人還被噴濺的玻璃弄傷。

轄區白河警分局據報立即成立專案小組偵辦，調閱監視器畫面過濾，鎖定2台自小客車，當日即時掌握並以車追人，隔天26日就將車上10人全數追緝到案，訊後依刑法恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移送偵辦，並非像網路寫的是這個月8日剛發生。

白河警局分局長洪宏榮表示，對於暴力案件貫徹「治安零容忍」決心，呼籲不法分子勿心存僥倖，切勿以身試法，民眾如果有發現可疑人、事、物，請勇於向警察機關檢舉，一同打擊不法犯罪，可撥打110專線或派出所電話報案，共同維護社區治安。

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