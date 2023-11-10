影／高雄警見他眼神飄移 乾脆穿車陣叫來查...果然有鬼

高雄50歲黃姓男子日前上午騎機車行經橋頭區成功南路，由南往北直行駛慢車道上，因眼神不時移向巡邏警車，又加速行駛，警趁正好碰上紅燈，便下車走入車陣中將黃男引導至路旁查驗身分，沒想到，黃男乾脆自承是毒品通緝犯，全案訊後依法解送歸案。

岡山分局指出，橋頭分駐所警員鄭健糧、李家寶在本周二上午7時許駕駛巡邏車執勤途中，遇上黃男形跡可疑，才讓警索性趁著停等紅燈時，下車走向車陣中的黃男直問「你來！你來！是什麼案件？」並查驗黃男身分。

「我就沒收到單子。」黃男一臉無辜向警方說明，自己曾涉犯毒品案件，但沒收到司法通知信件錯過開庭時間，因此被公告通緝。

岡山分局提醒民眾，若涉及刑案被告身分，務必主動陳報現居地或指定送達地址，並留意檢察署及法院的開庭時間，否則一遭通緝，警察機關及案件相關人得使用強制力逕行逮捕，以完成案件程序。

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