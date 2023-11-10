他為友保管萬餘顆制式子彈、改造步槍 法院重判6年半
桃園龜山61歲男子羅聖諾12年前受何姓友人之託，保管已封箱物品一批，半個月後開箱赫見3把改造步槍及衝鋒槍、制式子彈散彈萬餘顆、槍機、彈匣等，羅於網路論壇談槍引起注意，今年3月間遭檢警查獲，桃園地院昨天審結，依非法寄藏非制式槍枝罪判徒刑6年半，併科罰金10萬元；又犯非法持有刀械罪判3月，得易科罰金，可上訴。
全案始於保二總隊網路巡邏發現羅男在論壇槍枝彈藥改造細節，桃園地檢署今年3月22日清晨6點10分指揮桃市龜山警分局、保二總隊及桃園市調處，前往羅男龜山區住處，查扣非法持有的改造步槍2把、改造衝鋒槍1把及大批包括子彈1萬3897顆、制式散彈145顆疑似國軍制式彈藥，含擊錘與扳機的上下節套2組、含撞針的槍機1支、含擊錘非金屬槍身1支及金屬彈匣1個等證物，整批彈藥猶如小型軍火庫，檢警也由此溯源追出海軍陸戰隊66旅軍人涉及軍品外流案。
羅男供稱，這批非制式步槍、非制式衝鋒槍、子彈擊槍砲主要組成零件是2012年間某日，在桃園市龜山區中正公園受何姓友人所託代為保管，受託當下皆是已封箱之物，他是於搬回龜山頂山腳住處藏放後，大約2、3周後才打開，發現友人寄放的東西是非制式步槍、制式子彈和槍枝零件等物品。
法官審酌，具有殺傷力槍彈屬高度危險物品，非經主管機關許可不得擅自持有或寄藏，被告無視法令禁止，無故為何姓友人寄藏非制式槍枝、子彈及槍砲主要組成零件，對社會治安及人身安全所造成潛在危害非輕，惟念及被告於寄藏期間並未將上開槍彈、零件供他人或自己非法使用，犯後坦承犯行、有悔意，在押前有正當工作、經濟小康，量處主文所示之刑。
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