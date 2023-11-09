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侯要成立緝毒署 法務部罕回「參選人政見」：沒必要

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨總統參選人侯友宜今天在彰化縣溪湖鎮「福安宮」宣布如果當選總統將設立緝毒署，法務部晚間對在野黨「總統參選人」的政見回應指出：沒有疊床架屋的必要。

法務部指出，關於設緝毒署的可行性，過去即有相關建議，但經過討論評估，仍認為面對新型態毒品氾濫、吸毒年齡層下降及毒品入侵校園，須統合跨部會能量，如另設獨立緝毒機關無法有效統合。

法務部說，我國毒品政策是依行政院2017年推動的新世代反毒策略，統合防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法配套等五大面向之「新世代反毒策略」，並據以擬具「新世代反毒策略行動綱領」。

其中，第一期工作重點為「人量並重，溯源斷根」，以「人」為中心追緝毒品源頭，且以「量」為目標消弭毒品存在。

第二期工作重點則透過跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰，並運用「三減」策略，減少供給、減少需求和減少傷害，達到阻斷「毒三流」(物流、人流、金流)的目標。

法務部說，高檢署統合六大緝毒機關合作執行緝毒工作，自2017年查獲純質淨重9公斤、2018查獲年6122.7公斤，2022年時已查獲量創新高至9916.4公斤。

此外，毒品新生人口也下降，初犯人數占整體新收施用人數比例從2018年的1％、2019年的20.1％、2020年的19.9％、2021年的19.15％，到2022年的18.8％，已有效抑制新生人口的增加。

至於施用PMMA致死人數，則明顯下降，從2020年93件、2021年37件、2022年6件，到2023年1至10月，都見死亡人數，顯見施用新興毒品死亡案件已獲控制。

法務部說，現行機制運作成效良好，並無疊床架屋另設緝毒署的必要性。

圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影

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毒品 法務部 反毒 侯友宜

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