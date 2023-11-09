高雄男屋內嬉鬧妨害安寧 見警目瞪口呆原來事出有因

張姓男子昨天下午在高雄市大樓住處嬉鬧，鄰居報警，張男應門見到制服警察嚇到說不出話，警方表明查身分沒問題就走人，張卻楞在場20餘秒不說話，直到警方下通牒「不報資料就將你帶回查」，並追問「你是不是卡案？」張才乖乖報資料，結果一查他是得服刑12年的毒品通緝犯。

三民一警分局長明所員警昨天下午4時許執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱，位於建國三路一棟大樓內有住戶嬉鬧聲太大，妨害安寧。

員警到場後，敲了敲門，張姓男子（36歲）應門後，看見制服警察，瞬間神情緊張、驚訝到說不出話，此舉引起員警注意，警方告知「因有住戶反映太吵，我們查個證件，沒問題就離開了」。

但張男卻楞在現場不說話，警方要求他拿出證件，仍不為所動，直到20餘秒後，警方下最後通牒「不報資料就將你帶回查」，並追問「你是不是卡案件？」張才乖乖報出資料。

警方查詢張男資料，查出張9月已遭高雄地檢署發布通緝，是得服刑12年的毒品通緝犯。張眼見紙包不住火，才坦承自己確實沒去報到；為了躲避警方查緝，逃亡期間不定期更換住宿，行李也不離身，隨時準備好逃逸，沒想到卻因嘻鬧聲落網；警詢後將張依法解送歸案。

另新興警分局前金分駐所員警6日凌晨攔查一輛違規左轉的轎車，坐在副駕駛座上的林姓男子（22歲）佯稱不記得自己的身分證號，直至員警勸說要帶返所查證時，林自知逃不過才報出資料，並坦承自己是傷害罪的通緝犯。

林聲稱未成年時犯下刑事案件，因無力負擔對方要求的高額和解金，擔心入獄服刑，才四處躲藏，警方查出林已逃亡整整1年，卻因朋友駕車交通違規遭殃，警詢後將林依法解送歸案。