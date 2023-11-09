影／馬祖東莒又傳越界捕魚 海巡出動2艇包夾強勢登檢
海巡署第十一巡防區揮部在今天9時許接獲民眾報案，指稱有一艘不明目標航入東莒海域，研判應係大陸船舶，馬祖海巡隊立刻派員前往查處，在東莒大埔澳1.3浬處查獲大陸籍「無船名」漁船違規越界進入我國禁止、限制水域從事漁撈作業，立即以35噸及沿岸多功能CP艇包夾，運用優勢警力強勢登檢，順利扣留該船帶返南竿福澳港偵辦。
據了解，由於先前才傳出有馬祖漁民的漁船停在東莒大埔澳，結果船上的生財工具全遭洗劫一空，疑似是越界陸船所為，近日馬祖海巡隊加強巡邏。
今天一接獲通報後，立即派遣線上巡防艇PP-3571艇及CP-1019艇前往，在東莒大埔澳附近海域發現中國大陸籍「無船名」漁船違規使用拖網捕魚，陸船見巡防艇立即加速逃逸，巡防艇多次向陸船廣播停船受檢未果後，即實施雙艇包夾，並由5名海巡人員以優勢警力強行登檢陸船。
馬祖海巡隊員表示，初步檢視船上3名大陸船員，清查艙間有漁獲雜魚26公斤，未見豬肉、牛肉及其產製品或廚餘殘羹，歷經2小時航程押解陸船返回南竿福澳港，依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」查處，3名大陸船員調查後移交金馬澎分署第一○岸巡隊留置。
海巡署第十一巡防區指揮部表示，將持續加強東莒地區岸、海巡邏密度，增設紅外線熱像儀等科技監偵設備；另已在今年9月1日協調連江縣政府同意，將儘速增設東莒等5處偏遠地區11套監視設備，今年度迄今，第十一巡防區共計驅離陸船131艘、登檢扣留11艘39人。
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