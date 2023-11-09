通緝犯對警揮拳噴辣椒水 警反制上銬解送歸案

鄭姓男子被判刑確定卻未依規定入監服刑，遭士林地檢署發布通緝。昨天下午警方於鄭男位於新北市淡水區住處附近埋伏，見鄭男騎車外出之際衝前逮捕。未料鄭男拒捕對警揮拳、噴辣椒水，造成員警臉部紅腫、4肢擦挫傷，遭支援警力壓制帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，鄭姓男子（33歲）因毒品案件遭法院判處4年8個月徒刑。未料，鄭男未依規定入監報到服刑開始四處躲藏，遭士林地檢署發布通緝。昨天中午淡水警方前往鄭男位於新北市淡水區北新路一段住處附近埋伏，約莫下午1時許見鄭男騎車外出，兩警衝前將他攔下進行逮捕。

沒想到，鄭男先是假意配合，王姓員警（31歲）正要上銬之際，鄭男趁機從外套掏出一瓶出辣椒水、電擊器朝著王、詹（25歲）兩員警身上攻擊，過程中兩方拉扯，鄭男還對員警揮拳，造成王、詹兩名員警臉部紅腫、四肢身體多處擦挫傷，所幸送醫包紮治療後，沒有大礙。

經支援警力趕抵協助壓制鄭男，旋即上銬帶回偵辦，警詢後依妨害公務罪嫌移送法辦；另未入監服刑部分，則依法解送歸案。

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