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海巡捍漁權查扣馬祖莒光越界陸船 留置3漁民

中央社／ 連江9日電

1艘中國大陸漁船今天越界，闖入馬祖東莒海域以拖網捕魚。海巡署表示，出動巡防艇要求受檢時漁船逃逸；海巡展開圍捕強勢登艇檢查，在船艙查到魚貨，已扣船並留置3名大陸船員。

海巡署第11（馬祖）巡防區傍晚發布新聞表示，今天上午9時許接獲民眾報案，有1艘疑似大陸船隻，航行進入馬祖東莒海域，於是通報馬祖海巡隊前往辨識及查處。

海巡表示，馬祖海巡隊立即派遣2艘線上巡防艇前往查處，於東莒大埔澳附近海域，發現中國大陸籍沒有船名的1艘漁船，違規使用拖網捕魚，且正加速逃逸。

新聞稿說，巡防艇多次向中國大陸漁船廣播，要求停船受檢未果後，即實施包夾圍捕，於東莒大埔澳1.3浬處查獲漁船，並由海巡人員以優勢警力強行登檢。

海巡說，初步檢視船上有3名大陸船員，清查艙間有26公斤的雜魚。因大陸籍漁船違規越界，進入中華民國禁止、限制水域從事漁撈作業，於是扣留該船；歷經2小時航程，帶返南竿福澳港偵辦。

海巡表示，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例查處，3名大陸船員調查後，移交金馬澎分署第10岸巡隊留置。

海巡署第11巡防區指揮部表示，將加強東莒地區的岸巡、海巡邏密度，增設紅外線熱像儀。今年9月已協調連江縣政府同意，儘速增設東莒等5處偏遠地區，共11套監視設備。

海巡署 馬祖 東莒

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