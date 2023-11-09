快訊

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

乘客喊好冷…飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

來台保密到家！旁人笑「張夫人來不及準備晚餐」 黃仁勳親揭今晚行蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

此槍非彼槍？ 學甲88槍擊案開庭 專家鑑定「無法研判」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南學甲區88槍槍擊案，台南地院今天下午開庭，洪政軍律師以孔祥志作案用衝鋒槍和楊展華、蔡俊郎到板橋拿取衝鋒槍不同，就孔、謝兩人查扣手機內槍枝照片，找台南市刑大科偵組及刑事局鑑識中心2位證人鑑定，但因光影、解析度不同，刑事局專家認無法研判是否為同一把槍枝。

經隔別訊問，台南市刑大科偵隊隊長蘇毓翔就兩照片，槍身上刮擦痕、印痕、螺絲旋轉角度等6處極為相似，蘇研判是同一把槍所拍攝而成的。

刑事局鑑識中心理科技士施鵬凱認為，受限於相關資訊及拍攝環境、光線、器具不同，無法研判是否為同一把槍枝。他表示，雖經垂直一致，兩槍刮痕位置、形狀一致，但因光影、解析度不同，形狀似乎不一致。

洪政軍、楊展華及蔡金郎的律師逐一點出，兩枝槍包括後握把、彈夾長短及護弓形狀及角度都不同，洪政軍的律師認為，兩鑑定證人鑑定，無從佐證二槍是同一把。蔡金郎的律師認為，鑑定證人刻意忽略兩槍不一致地方，僅提類似地方，有偏頗之餘。

南檢檢察官起訴指控，王文宗疑與老友郭再欽、謝財旺交惡，涉嫌夥同好友洪政軍策畫槍擊案，並指派孔祥志前往郭、謝的辦公室及服務處掃射88槍，然後再安排洪、孔偷渡大陸。檢方將王文宗、洪政軍等8人依違反槍砲彈藥管制條例、藏匿人犯等罪嫌起訴

檢方將王文宗、洪政軍等人依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇、偽造文書、藏匿人犯、湮滅等罪嫌起訴。

王文宗僅承認，在大陸的酒店和洪政軍見面，有提供手機供洪政軍使用；洪政軍否認策畫槍擊，僅承認有藏匿孔祥志。孔祥志則坦承是單獨犯罪。

台南地院下午開庭審理，就孔、謝兩人查扣手機內槍枝照片，找來2位專家鑑定，但因光影、解析度不同，刑事局專家認無法研判是否為同一把槍枝。圖／讀者提供
台南地院下午開庭審理，就孔、謝兩人查扣手機內槍枝照片，找來2位專家鑑定，但因光影、解析度不同，刑事局專家認無法研判是否為同一把槍枝。圖／讀者提供

洪政軍 王文宗 台南

延伸閱讀

日本埼玉槍擊案：槍手在醫院開槍，逃往當地郵局挾持人質，與警方對峙中

【Daily Podcast】 緬因州槍擊案槍手遺體尋獲／以色列宣告加薩戰爭進入第二階段／美國知名演員Matthew Perry過世

遭指88槍案黑手是其競選幕僚 謝龍介批賴清德胡扯：他親稱「文宗兄」

影／賴清德回台南火力全開 反擊國民黨抹黑「台南黑金」

相關新聞

通緝犯對警揮拳噴辣椒水 警反制上銬解送歸案

鄭姓男子被判刑確定卻未依規定入監服刑，遭士林地檢署發布通緝。昨天下午警方於鄭男位於新北市淡水區住處附近埋伏，見鄭男騎車外...

高雄總鋪師家中藏千萬一粒眠 憲兵隊兩緝毒犬立功破案

高雄警方、憲兵隊聯合查毒，昨天下午鎖定50歲擔任廚師的林姓男子，前往林男大寮區住處攻堅，當場在屋內逮到林男，屋內起獲三級...

此槍非彼槍？ 學甲88槍擊案開庭 專家鑑定「無法研判」

台南學甲區88槍槍擊案，台南地院今天下午開庭，洪政軍律師以孔祥志作案用衝鋒槍和楊展華、蔡俊郎到板橋拿取衝鋒槍不同，就孔、...

影／台人集資買波蘭毒郵票 千張「搖腳丸」市價百萬警查扣

台中市李姓男子無業，今年間夥同桃園白姓網友，集資市價6.5萬元的泰達幣，向波蘭一名賣家購買俗稱「搖腳丸」的LSD毒郵票千...

北捷列管老翁西門站又亮刀恐嚇 捷警速壓制送辦

7旬林姓老翁近年多次在台北捷運和人起衝突並亮利器，是北捷和警方列管頭痛人物。他昨晚在西門站和一名男客發生碰撞糾紛後竟持水...

男深夜超商前紅線違停下車領錢 巡簽南警盤查起獲毒品

26歲莊姓男子前天深夜10點30分，駕車路過台南市康樂街超商下車領錢，但車輛紅線違停遭巡簽超商員警注意，警方上前盤查，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。