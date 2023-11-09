此槍非彼槍？ 學甲88槍擊案開庭 專家鑑定「無法研判」

台南學甲區88槍槍擊案，台南地院今天下午開庭，洪政軍律師以孔祥志作案用衝鋒槍和楊展華、蔡俊郎到板橋拿取衝鋒槍不同，就孔、謝兩人查扣手機內槍枝照片，找台南市刑大科偵組及刑事局鑑識中心2位證人鑑定，但因光影、解析度不同，刑事局專家認無法研判是否為同一把槍枝。

經隔別訊問，台南市刑大科偵隊隊長蘇毓翔就兩照片，槍身上刮擦痕、印痕、螺絲旋轉角度等6處極為相似，蘇研判是同一把槍所拍攝而成的。

刑事局鑑識中心理科技士施鵬凱認為，受限於相關資訊及拍攝環境、光線、器具不同，無法研判是否為同一把槍枝。他表示，雖經垂直一致，兩槍刮痕位置、形狀一致，但因光影、解析度不同，形狀似乎不一致。

洪政軍、楊展華及蔡金郎的律師逐一點出，兩枝槍包括後握把、彈夾長短及護弓形狀及角度都不同，洪政軍的律師認為，兩鑑定證人鑑定，無從佐證二槍是同一把。蔡金郎的律師認為，鑑定證人刻意忽略兩槍不一致地方，僅提類似地方，有偏頗之餘。

南檢檢察官起訴指控，王文宗疑與老友郭再欽、謝財旺交惡，涉嫌夥同好友洪政軍策畫槍擊案，並指派孔祥志前往郭、謝的辦公室及服務處掃射88槍，然後再安排洪、孔偷渡大陸。檢方將王文宗、洪政軍等8人依違反槍砲彈藥管制條例、藏匿人犯等罪嫌起訴

檢方將王文宗、洪政軍等人依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇、偽造文書、藏匿人犯、湮滅等罪嫌起訴。