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通訊軟體向同鄉販毒 越籍男子住處搜出毒品遭訴

中央社／ 台中9日電

越南籍阮姓男子涉嫌透過通訊軟體Zalo向同鄉販毒，台中警方先逮捕藥腳後，循線將阮男逮捕，並在他的住處地板夾層查扣毒品安非他命，警方全案詢問後依毒品罪嫌送辦，檢方日前依法起訴。

台中市政府警察局第四分局今天表示，警方日前查獲1名越南籍失聯移工，並在他身上查扣毒品安非他命吸食器1組，男子除坦承有吸食安非他命的習慣，並供出透過通訊軟體Zalo向同鄉綽號「GAN LA」的男子購得毒品。

警方向上溯源蒐證後，報請彰化地檢署指揮偵辦，經鎖定涉案的越南籍阮姓男子住處，警方於今年7月12日趁阮男欲外出時將他逮捕，並進入屋內搜索。

警方搜索過程中，發現阮男利用地板夾層間隙藏匿毒品，當場查扣二級毒品安非他命6小包（共約7.8公克）及吸食器、分裝袋、磅秤等證物。

警方查出，阮男利用客群以越南籍為大宗的手機通訊軟體Zalo，以「好久沒聊聊，想不想來一顆糖」、「全天候24小時為您服務」等語，作為暗號兜售毒品。他到案後供稱，原以為賣毒給同鄉不會遭檢舉，沒想到仍遭警方逮捕。

警方全案詢問後，依毒品罪嫌將阮男移送彰化地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。

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