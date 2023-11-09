北捷列管老翁西門站又亮刀恐嚇 捷警速壓制送辦

7旬林姓老翁近年多次在台北捷運和人起衝突並亮利器，是北捷和警方列管頭痛人物。他昨晚在西門站和一名男客發生碰撞糾紛後竟持水果刀揮舞恐嚇。圖為西門站6號出口。 圖／本報系資料照 7旬林姓老翁近年多次在台北捷運和人起衝突並亮利器，是北捷和警方列管頭痛人物。他昨晚在西門站和一名男客發生碰撞糾紛後竟持水果刀揮舞恐嚇，遭捷警和保全當場制伏、逮捕。

台北市警察局捷運警察隊昨晚9時許獲報，捷運西門站有名7旬老翁搭乘電梯時和另一名男乘客發生輕微肩膀碰撞後，雙方衍生口角糾紛，老翁竟從隨身提袋中取出水果刀向男客作勢揮舞恐嚇事件。

經調查了解，涉案的71歲林姓老翁為台北捷運公司和警方列管人物，他昨晚一進站後，站務人員就通報西門站守望捷警和保全人員，他們沿途尾隨、觀察林翁，不料搭乘電梯的林翁竟又因碰撞和20多歲男客起衝突並揮舞水果刀，步行樓梯的捷警和保全見狀立即上前制伏林翁。

所幸全程無人受傷，警方依現行犯當場逮捕林翁，隨後交由趕赴現場的轄區派出所員警帶離，全案依涉妨害自由、恐嚇等罪移送台北地檢署偵辦。

據了解，林翁自民國107年10月起迄今，多次在捷運站或車廂內和其他乘客因讓座、碰撞事件起糾紛，並於隨身包包或手推車內取出水果刀或剪刀揮舞、恐嚇攻擊對方，目前已知相關案件數已達7件，案發地點以捷運淡水線和新店線居多。

捷警隊今天表示，為避免意外發生，在北捷公司通報林翁進站後，便加派警力掌握其動態行蹤，這次林翁剛進站就和乘客起衝突，所幸現場警力即時制止壓制逮捕、處置得宜，並未影響捷運旅運安全。

捷警隊提醒，民眾搭乘捷運勿攜帶各類刀械或易燃物品，違反者除捷運公司得拒絕運送外，更可能觸犯社會秩序維護法或公共危險罪等罪責，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案。