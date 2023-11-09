男深夜超商前紅線違停下車領錢 巡簽南警盤查起獲毒品

26歲莊姓男子前天深夜10點30分，駕車路過台南市康樂街超商下車領錢，但車輛紅線違停遭巡簽超商員警注意，警方上前盤查，在莊手提包內及車上，查獲K他命25包及毒品咖啡包85包，警詢後依違反毒品危害條例罪嫌移送南檢法辦。

台南市警二分局海安派出所所長陳柏文，本月7日夜間10點30分帶班巡邏當中，在中西區康樂街某超商前發現1輛轎車紅線違停，經四周檢視未見車主出面。陳柏文從超商玻璃眼尖看見莊姓男子(26歲)正於超商內自動櫃員機領錢，率員進入查看。

當時莊領完錢準備走出，一碰見警察竟身體不住發抖，經員警核對身分後說:「手提包內如有違禁品就拿出來吧！」莊臉色慘白乖乖配合打開手提包，交出K他命1罐及毒品咖啡包2包。後續又帶同員警前往上查看，又從駕駛座下方取出K他命13包及K盤、另在副駕駛座前置物盒取出K他命及在中央扶手置物箱盒內取出毒品咖啡包等大量毒物。

警方帶回清點，K他命25包及毒品咖啡包85包，共計461公克，相關毒品及尿液檢驗都呈現第三級陽性反應，警詢後依毒品罪嫌法辦，並將並將擴大溯源追查毒品來源及用途。據了解，莊供稱是大量購買較便宜並供自己使用。 莊姓男子涉嫌持有毒品咖啡包和K他命被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

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