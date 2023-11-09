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影／「到府刺青」是販毒暗語....台中毒犯演全套仍露餡被抓

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子涉嫌利用「到府刺青」為幌子，實際上從事毒品交易，警方在網路巡邏發現後，去年底以誘捕偵查方式，約出交易，劉男發現警方到場，一度開車衝撞，警方即時打破車窗抓人，查扣涉案安非他命、海洛因、改造手槍等贓證物，毒品市價約5萬元，台中地檢署偵結，依毒品等罪起訴劉。

第五警分局偵查隊在去年10月間網路巡邏時，發現劉姓男子（62歲）張貼刺青資訊，還稱可「到府刺青、自選圖案」，警方認為有疑，報請台中地檢署指揮偵辦。

去年11月16日重兵部署實施誘捕偵查，趁交易時辦案人員開車前後包夾，劉男見狀意圖衝撞逃逸，員警立即破窗強拖下車，並查獲安非他命3包（21.1公克，約4.2萬元）、海洛因1包（1.57公克，約7065元）等毒品。

警方搜索過程發現劉男神色異常，員警隨後又在駕駛座附近，查獲一把改造手槍、子彈，全案警詢後依槍砲、毒品罪移送台中地檢署偵辦。

警方表示，常見毒品術語如喝咖啡、小惡魔等，這回以「刺青」做為安非他命暗語，還不忘以「割線比較痛」、「上麻藥」等文字混淆，辦案人員一開始還以為搞錯了，一講到提供「到府刺青」服務，立即研判應是交易暗語。

第五分局強調，為貫徹警政署「清源專案3.0」及「社區警政再出發」工作，針對轄內毒品情資、販毒熱點，都會主動清查並加強蒐證，瓦解毒品犯罪網絡，嚴打嚴辦根絕不法。

第五分局並呼籲，青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力，輕易嘗試毒品甚而染上毒癮，以免造成身體危害。

台中市劉姓男子以刺青為交易毒品暗語，警方去年底收網抓人，查扣市價5萬元的海洛因等毒品、改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子以刺青為交易毒品暗語，警方去年底收網抓人，查扣市價5萬元的海洛因等毒品、改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子以刺青為交易毒品暗語，警方去年底收網抓人，查扣市價5萬元的海洛因等毒品、改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子以刺青為交易毒品暗語，警方去年底收網抓人，查扣市價5萬元的海洛因等毒品、改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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台中市劉姓男子以刺青為交易毒品暗語，警方去年底收網抓人，查扣市價5萬元的海洛因等毒品、改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子以刺青為交易毒品暗語，警方去年底收網抓人，查扣市價5萬元的海洛因等毒品、改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子以刺青為交易毒品暗語，警方去年底收網抓人，查扣市價5萬元的海洛因等毒品、改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

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毒品 刺青 網路

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