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車忘熄火路邊違停 雄警驚見車內「這物」不動聲色逮人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄29歲黃姓男子前晚轎車違停楠梓區加仁路上，還忘了熄火，當巡邏警上前盤查時，一看車上沒人，意外發現中控台上竟留有可疑白色粉末，經附近鄰舍找出車主黃男後，員警當場質問車上白色粉末「K他命」時，黃男百口莫辯，只好乖乖吐實被依違反毒品危害防制條例函送偵辦。

前晚8時許，翠屏派出所員警巡邏至加仁路段時，發現一輛未熄火的轎車就停在民宅前，影響住戶進出，本要勸導駕駛駛離，沒想到，車上卻空無一人。當員警進一步用手電筒透過車窗再次確認時，一眼瞥見，駕駛座旁竟留有一包可疑的白色粉末。

在不打草驚蛇的情況下，員警查訪附近住戶，找出粗心違停的黃男要求移車，就當車主黃男走進車旁時，員警用燈照著駕駛座K他命，當場質問「這是什麼」，讓黃男嚇得無話可說，當員警再次確認「是K仔?」黃眼見無處可逃，只好乖乖承認。

「淨重2.6克。」楠梓分局表示，車上留有一個K盤及一包夾鏈袋內白色粉末，經確認為K他命，車主黃男當場直呼倒楣，竟因自己一時糊塗，車輛忘熄火，才讓藏在車上的毒品被員警逮個正著。

警方透過手電筒查看可疑車輛。記者古和純／翻攝
警方透過手電筒查看可疑車輛。記者古和純／翻攝
警方在黃姓男子車上發現可疑白色粉末一包。記者古和純／翻攝
警方在黃姓男子車上發現可疑白色粉末一包。記者古和純／翻攝
黃姓男子面對警方詢問，承認車上白色粉末為毒品K他命。記者古和純／翻攝
黃姓男子面對警方詢問，承認車上白色粉末為毒品K他命。記者古和純／翻攝

車主 毒品 違停

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