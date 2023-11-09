屏東明揚大火殉職消防員 入祀忠烈祠

屏東明揚大火4名殉職消防員昨入祀忠烈祠，周春米（左二）逐一向家屬獻上白玫瑰，表達慰問。記者劉星君／攝影 屏東明揚大火造成4名消防員殉職，昨入祀忠烈祠，由縣長周春米任主祭官，多單位政、軍首長陪祭，場面莊嚴隆重。4名殉職消防員家屬到場，現場哀戚，並傳出陣陣啜泣聲；周春米說，明揚火災調查報告已暫告一段落，後續交由檢方做最後認定。

屏東明揚大火殉職消防員包括，38歲鍾吉垣、 37歲施寶翔、33歲賴俊儒、32歲陳柏翰，入祀忠烈祠。周春米向家屬代表獻上白玫瑰表達慰問並表示，相關軍民警單位、縣府團隊對殉職消防員致上最敬意，請家屬安心，他們的小孩、爸爸是最英勇的英雄。

殉職消防員賴俊儒的父親說，兒子英勇事蹟受縣府肯定，謝謝政府關照，後續調查交由司法處理，沒有意見，該工廠是違法違規，應該加強懲罰工廠，避免類似意外再發生，「這是一個很不應該的意外，超標超量違規存放危險物品。」