警查毒品案竟揪出自己人 基隆巡佐送辦不排除免職

第二分局長張澤銘表示，警方自檢員警涉及毒品案，展現「警紀警辦」決心。記者游明煌／翻攝 基隆市警察局刑大偵二隊昨偵辦一起毒品案，從被逮藥頭的藥腳名冊中，赫然發現第二分局內勤的黃姓巡佐名字，原以為是巧合，沒想到一查竟是本人，警方報請檢察官偵辦。下午搜索黃員辦公室、車輛，警局表示，黃員知法犯法，影響警譽重大，不排除依警察人員人事條例免職。

警方調查，50歲黃姓巡佐到案後初步否認吸毒，辦案人員查出他涉嫌購買毒品，究竟是自用還是幫友人代買，細節仍待釐清，黃擔任警職20多年，無不良紀錄，他選擇夜間不偵訊，警方將在今天偵訊後，依毒品、洩密等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

專案小組昨天下午搜索黃姓巡佐辦公室、交通工具，沒有查到毒品，有查扣相關紀錄、事證等，並對黃員採尿送驗。

分局長張澤銘表示，該案由警察局與分局自清自檢，對員警違法違紀案件主動調查，依法嚴處，秉持「不掩飾、不護短」態度，以維警譽。