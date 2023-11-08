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警查毒品案竟揪出自己人 基隆巡佐遭送辦不排除免職

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆警察局刑大偵二隊今天偵辦一起毒品案件，從被逮藥頭的藥腳名冊中，竟赫然發現第二分局內勤的黃姓巡佐名字，原以為是巧合，沒想到一查竟是本人，警方自檢報請檢察官偵辦。

辦案人員下午搜索黃員辦公室及交通工具，警詢後將依毒品、洩密等罪嫌移送偵辦。警方說，黃員影響警譽重大，不排除依警察人員人事條例免職。

第二分局查出黃姓巡佐與毒犯接觸，立即陳報警察局督察科靖紀小組、刑警大隊共同成立專案小組，並報請基隆地檢署指揮偵辦。

警方查出黃姓巡佐涉嫌不當、非因公查詢個資，有洩密之嫌，將釐清不當查詢是否和毒犯有關，有無對價或不當利益關係。

專案小組今天下午搜索黃姓巡佐辦公室及交通工具，警方沒有查到毒品，但查扣相關紀錄、事證等，並對黃員採尿送驗，警方訊將後依毒品、洩密等罪嫌移送偵辦，相關罪證報請基隆地檢署釐清。

第二分局強調，此案由警察局與分局自清自檢，黃員知法犯法，影響警譽重大，不排除將依警察人員人事條例核予免職。

分局長張澤銘表示，警方自檢員警涉及毒品案，展現「警紀警辦」決心。針對員警違法違紀案件，主動調查，依法嚴處，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，以警紀警辦、毋枉毋縱」的立場，全力杜絕員警風紀案件發生，展現淨化團隊決心，以維警譽。

第二分局長張澤銘表示，警方自檢員警涉及毒品案，展現「警紀警辦」決心。記者游明煌／翻攝
第二分局長張澤銘表示，警方自檢員警涉及毒品案，展現「警紀警辦」決心。記者游明煌／翻攝

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