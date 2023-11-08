行車糾紛遭亮槍恐嚇！議員指歹徒車上有無線電 新北警局說話了

新北市三重蘆洲選區議員邱婷蔚本月5日遭人逼車還亮槍恐嚇，她今天在議會總質詢指出，擔心自己遭到報復，她更指歹徒除車上除了手槍、開山刀，甚至有無線電，懷疑案情不單純，可能有組織犯罪可能。新北市蘆洲分局表示，相片內贓、證物是放於警用巡邏車上，該設備為警用無線電，非犯嫌車內裝設；全案2小時內即查獲犯嫌，移送地檢署偵辦。

邱婷蔚說，當天她坐在後座，她和對方根本不認識，看到對方亮槍還大罵五字經，她真的心生恐懼，事後警方在車上發現無線電、開山刀等物品，警方是否徹底清查、是不是組織犯罪？

蘆洲警方表示，本月5日16時許，接獲報案在五股區中興路上有行車糾紛案件，報案人表示遭對造駕駛人辱罵及亮槍恐嚇，分局立即組成專案小組追查，於案發後2小時內將該名犯嫌循線查獲到案，後續案件相關資料已於當日依妨害自由、妨害名譽、恐嚇案移送新北地檢偵辦。

蘆洲警方說，經查本案起因行車糾紛，疑有言語辱罵及亮槍行為，警方在犯嫌車上起獲空氣槍，空氣槍初步勘驗無殺傷力；議員質疑犯嫌車內有無線電等相關設備，經查相片內贓、證物係放於警用巡邏車上，該設備為警用無線電，非犯嫌車內裝設。