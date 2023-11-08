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新北議員座車鬼切被亮槍辱罵 搞烏龍誤指嫌犯車上有警用無線電

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

針對新北市議員邱婷蔚今天在議會總質詢，質疑她5日遇到行車糾紛，司機遭逼車辱罵、持槍恐嚇，雖然警方迅速查緝嫌犯到案，且搜到空氣槍、開山刀、「無線電」，卻只「函送」地檢署。蘆洲警分局長林詮峰說明，因非現行犯無法隨案解送，議員看到照片裡的無線電，則是警用巡邏車配備。

實際檢視邱婷蔚今天總質詢時播放的行車記錄影像，她的車於5日下午4時許行經五股區新五路，司機從中間車道打算換到右側車道時，因前方車多，右邊車陣其實不太願意禮讓。

後來找到間隙，議員司機切得有點急，引發後車不爽猛按喇叭，立刻超車擋在前面，司機靠過去道歉，被辱罵髒話、指控看見對方掏出手槍比畫。

蘆洲警分局接獲報案立刻展開追查，晚間6時許在蘆洲區九芎街攔到身上滿是刺青的29歲王姓男子，並在車內搜出1把空氣手槍、1包鋼珠彈、1把開山刀，隨即將人帶回調查。

據了解，王男有酒駕公共危險、竊盜等前科，並無幫派註記，最近剛搬家到蘆洲，他聲稱刀、槍是為了玩生存遊戲，否認有掏出手槍恐嚇議員司機。警方隨即初步勘驗這把空氣槍，發現並無殺傷力，警詢後依妨害自由、妨害名譽、恐嚇罪嫌將案件函送新北地檢署偵辦。

分局長林詮峰指出，警方查獲嫌犯和刀槍之後，立即請示地檢署，檢察官指示案件資料盡速移送地檢署、嫌疑人因非現行犯不須隨案解送，至於議員質疑為何嫌犯車內裝有「無線電」車機？則是因為員警將刀、槍放在巡邏車內拍攝證物照，警用無線電並非嫌犯車內配備。

市議員邱婷蔚看到這張證物照，質疑嫌犯車內為何有「警用無線電」？其實是員警將刀槍放在巡邏車內拍照蒐證。記者林昭彰／翻攝
市議員邱婷蔚看到這張證物照，質疑嫌犯車內為何有「警用無線電」？其實是員警將刀槍放在巡邏車內拍照蒐證。記者林昭彰／翻攝
身上滿是刺青的王姓男子日前與議員座車發生行車糾紛，被指控亮槍恐嚇，犯案2小時內即被警方查緝到案，車上還被搜出空氣手槍、開山刀。記者林昭彰／翻攝
身上滿是刺青的王姓男子日前與議員座車發生行車糾紛，被指控亮槍恐嚇，犯案2小時內即被警方查緝到案，車上還被搜出空氣手槍、開山刀。記者林昭彰／翻攝
針對新北市議員邱婷蔚質疑警方逮到嫌犯、搜出空氣槍和開山刀，卻只「函送」地檢署。蘆洲警分局長林詮峰（左）說明，因非現行犯無法隨案解送，至於議員看到證物照片裡的無線電，則是警用巡邏車配備。記者林昭彰／攝影
針對新北市議員邱婷蔚質疑警方逮到嫌犯、搜出空氣槍和開山刀，卻只「函送」地檢署。蘆洲警分局長林詮峰（左）說明，因非現行犯無法隨案解送，至於議員看到證物照片裡的無線電，則是警用巡邏車配備。記者林昭彰／攝影
身上滿是刺青的王姓男子（右）日前與議員座車發生行車糾紛，被指控亮槍恐嚇，犯案2小時內即被警方查緝到案，車上還被搜出空氣手槍、開山刀。記者林昭彰／翻攝
身上滿是刺青的王姓男子（右）日前與議員座車發生行車糾紛，被指控亮槍恐嚇，犯案2小時內即被警方查緝到案，車上還被搜出空氣手槍、開山刀。記者林昭彰／翻攝

議員 恐嚇 妨害名譽

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