影／泰國進口托特包夾藏17公斤大麻 航警埋伏逮一男

關務署台北關與航警局安檢大隊8月在華儲快遞進口專區，執行快遞貨物X光儀檢時，發現一批以「托特包」申請進口之貨物X光顯像有異，開箱查驗後發現有不肖份子將約17公斤的第二級毒品大麻夾藏在泰國大象托特包內，市價約1700萬；航警循線逮捕一名王姓犯嫌，訊後依違反毒品危害防治條例移送地檢署偵辦。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，今年8月8日在桃園國際機場華儲快遞進口專區內，發現一批自泰國進口之國際快遞貨物X光顯像異常，開箱後發現貨品為國人赴泰旅遊喜歡購買的泰國大象托特包，將托特包取出查驗後，卻發現其中夾藏第二級毒品大麻，全數取出後共重16.987公斤。

陳博全指出，為引犯嫌落網，專案小組鎖定包裹動向，發現王嫌先將毒包裹寄到不特定連鎖旅店，待櫃檯人員代收貨品後，再利用外送平台前往領取並轉送至指定地點，王男則暗中沿路騎乘機車尾隨監控，到達指定地點後，王嫌再現身引導司機到倉庫放置毒品，企圖藉此製造多處斷點規避查緝，但仍遭警方逮捕。

王嫌落網後向警方辯稱，他並不知道包裹內是第二級毒品大麻，因目前無業缺錢花用，某次在酒吧裡認識特定人士，對方希望王男代收貨物，並且提供金錢及手機使用，有需要時再依對方指示到定點查看貨品，雙方平時只靠手機聯繫。