快訊

台灣藝人安于晴赴泰旅遊遭勒索 4名泰國警察各判5年徒刑

健保再不改變 台大院長示警：看不好病、看不到病恐成常態

陳零九慘賠當證人！曾代言JPEX吸金延燒台灣 檢調搜索9路約談4人

影／泰國進口托特包夾藏17公斤大麻 航警埋伏逮一男

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊8月在華儲快遞進口專區，執行快遞貨物X光儀檢時，發現一批以「托特包」申請進口之貨物X光顯像有異，開箱查驗後發現有不肖份子將約17公斤的第二級毒品大麻夾藏在泰國大象托特包內，市價約1700萬；航警循線逮捕一名王姓犯嫌，訊後依違反毒品危害防治條例移送地檢署偵辦。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，今年8月8日在桃園國際機場華儲快遞進口專區內，發現一批自泰國進口之國際快遞貨物X光顯像異常，開箱後發現貨品為國人赴泰旅遊喜歡購買的泰國大象托特包，將托特包取出查驗後，卻發現其中夾藏第二級毒品大麻，全數取出後共重16.987公斤。

陳博全指出，為引犯嫌落網，專案小組鎖定包裹動向，發現王嫌先將毒包裹寄到不特定連鎖旅店，待櫃檯人員代收貨品後，再利用外送平台前往領取並轉送至指定地點，王男則暗中沿路騎乘機車尾隨監控，到達指定地點後，王嫌再現身引導司機到倉庫放置毒品，企圖藉此製造多處斷點規避查緝，但仍遭警方逮捕。

王嫌落網後向警方辯稱，他並不知道包裹內是第二級毒品大麻，因目前無業缺錢花用，某次在酒吧裡認識特定人士，對方希望王男代收貨物，並且提供金錢及手機使用，有需要時再依對方指示到定點查看貨品，雙方平時只靠手機聯繫。

航警表示，王男訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。航警也呼籲，大麻屬於第二集毒品，凡製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，毒品查緝仍為政府當前治安重點工作，民眾切勿心存僥倖以致誤蹈法網、遺憾終生。

不肖份子將約17公斤的第二級毒品大麻夾藏在泰國大象托特包內進口，市價約1700萬，遭海關及航警查獲。圖／航警局提供
不肖份子將約17公斤的第二級毒品大麻夾藏在泰國大象托特包內進口，市價約1700萬，遭海關及航警查獲。圖／航警局提供
一批以「托特包」申請進口之國際快遞貨物，遭海關及警方查獲約17公斤的第二級毒品大麻。圖／航警局提供
一批以「托特包」申請進口之國際快遞貨物，遭海關及警方查獲約17公斤的第二級毒品大麻。圖／航警局提供
海關及航警在泰國進口的大象托特包內，查獲約17公斤的第二級毒品大麻。圖／航警局提供
海關及航警在泰國進口的大象托特包內，查獲約17公斤的第二級毒品大麻。圖／航警局提供

毒品 大麻 泰國

延伸閱讀

男子心急訪友駕車超速遭攔 警員查獲大量毒品法辦

相關新聞

行車糾紛遭亮槍恐嚇！議員指歹徒車上有無線電 新北警局說話了

新北市三重蘆洲選區議員邱婷蔚本月5日遭人逼車還亮槍恐嚇，她今天在議會總質詢指出，擔心自己遭到報復，她更指歹徒除車上除了手...

新北議員座車鬼切被亮槍辱罵 搞烏龍誤指嫌犯車上有警用無線電

針對新北市議員邱婷蔚今天在議會總質詢，質疑她5日遇到行車糾紛，司機遭逼車辱罵、持槍恐嚇，雖然警方迅速查緝嫌犯到案，且搜到...

MeToo風波之後的照妖鏡 你也是共犯結構嗎？

今年中在全台MeToo風暴中也遭指控的藝人宥勝（本名王宥勝）與炎亞綸（本名吳庚霖），分別因涉強制猥褻、兒少性剝削今遭起訴。眼見年中才落馬的許多各界名嘴，現在都已重出江湖高談闊論，不少人難免感嘆，法令能做的難道如此有限，大眾的容忍度原來高到這樣？

影／小琉球遊客竟在路旁拉K 居民聞臭味報警逮2男1女

到屏東小琉球度假的2男、1女年輕遊客，昨天下午分騎2輛租賃機車環島遊，在海洋館外環島公路路旁停下，抽起摻有三級毒品K他命...

台中水電工藏衝鋒槍120發子彈 和同事租屋處變軍火庫

台中鐘姓水電工受朋友託付，在租屋處藏放1支衝鋒槍、3支手槍及120顆子彈，宛如小型軍火庫，後來蕭姓同事來借住時又偷走他2...

詐團拐騙赴柬埔寨意圖賣器官 檢起訴5人

陳姓男子遭林姓男子等人拐騙前往柬埔寨疑遭販賣器官。陳男入境柬埔寨後，至今無回台紀錄。新北地檢署今天說，以「意圖營利以詐術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。