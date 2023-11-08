男子心急訪友駕車超速遭攔 警員查獲大量毒品法辦

台南市沈姓男子昨天駕車行經中西區民生路巷子後，高速從巷口衝出來，恰巧巡邏員警發現上前攔下後，起獲毒品咖啡包、K他命共121包。沈被調回調查，驗尿也有毒品反應，警詢後依違反毒品危害條例罪嫌法辦。

警方調查，沈（20歲）駕車準備前往民生路某酒店訪友，不料心急駕車速度過快且未繫安全帶，車輛高速轉入民生路，當時市警二分局海安派出所員警執行巡邏，在民生路發現沈姓男子駕車高速從巷道轉出，上前攔下盤檢。

沈一下車神情慌張，喧嚷不可以搜車。員警看到他車門旁置物處，發現放有K他命及毒咖包，除當場喝斥逮捕。陸續在轎車扶手箱處、置物杯架、前置物箱等處，共起獲毒咖包92包、K他命29包。據了解，沈表示毒品都是他自己要使用。

台南市警二分局說，毒品嚴重戕害身體健康，請民眾切勿沾染毒品惡習，如有需求可洽電毒防中心諮詢專線0800-770-885來諮詢；另警方針對轄區可能涉毒重點地區也會持續運用各項勤務方式來查緝不法，絕不容許毒品危害社會。