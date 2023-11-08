影／小琉球遊客竟在路旁拉K 居民聞臭味報警逮2男1女

到屏東小琉球度假的2男、1女年輕遊客，昨天下午分騎2輛租賃機車環島遊，在海洋館外環島公路路旁停下，抽起摻有三級毒品K他命的香煙，路過民眾聞到怪臭味向警方報案，員警到場不見3人，調閱監視器畫面不久在民宿找到3人，3人渾然不知在路邊拉K已被人舉發，見到警方一臉驚訝，當場承認公然在路邊吸毒。

東港警分局琉球分駐所昨天下午近1時許接獲報案，當地居民指有青年男女疑在海洋館旁的環島公路旁公路公然拉K吸毒，也聞到一股怪怪的臭味，不希望小琉球被毒品汙染；警方派員到場未見人，調閱監視器畫面發現，有2男1女遊客分駕2輛租賃機車環島遊，在海洋館路旁停下疑似拉K。

員警循車牌追查，查知遊客住宿在復興路一家民宿，警方前往民宿查緝，住新竹市的28歲林姓男子、20歲戴姓男子和及住台中市的29歲林姓女子，見到警方現身時一臉驚訝，警方出示監視器畫面，3人承認一時興起，停在路邊施用摻有K他命的香煙，是友人送的。

東港警分局長張世儒說，警方除向上溯源追查毒品來源，訊後採集3人尿液，俟檢驗結果函請警察局行政裁罰；吸毒一時害人一世，且身心健康也會受到影響，呼籲民眾勇敢拒絕，向毒品說不，警方將持續加強查緝，更不讓小琉球被毒品汙染。

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