台中水電工藏衝鋒槍120發子彈 和同事租屋處變軍火庫

台中鐘姓水電工受朋友託付，在租屋處藏放1支衝鋒槍、3支手槍及120顆子彈，宛如小型軍火庫，後來蕭姓同事來借住時又偷走他2把手槍、10顆子彈，警方掌握情資逮到蕭，再溯源搜索鐘查扣大量槍彈，法院認為2人對社會有嚴重潛在威脅，依槍砲罪各判6年6月、5年6月，可上訴。

檢警調查，鐘男2022年9月受黃姓友人所託，於桃園市中壢區台66線附近，自黃收受3把改造手槍、1把改造衝鋒槍，還有制式、改造子彈等120顆，全數寄藏在台中的租屋內。

而蕭男則是同年10月起借住在鐘的租屋處，且他得知對方持有大量槍彈，竟趁鐘外出修理水電時，溜進他房間偷走2隻改造手槍、10顆子彈並持有。

台中警方因接獲檢舉指出，蕭男長期在中部地區販毒且擁槍自重，同年11月29日到蕭男住處搜索當場扣得他從鐘住處偷來的2把手槍、10顆子彈，當天下午再搜索鐘住處，也發現改造衝鋒槍及100多顆子彈。

台中地院審理時，鐘、蕭均坦承不諱，相關槍枝、子彈經送鑑定也確認有殺傷力；蕭男的辯護人主張，蕭持有槍彈時間短暫，主張依刑法第59條情堪憫恕減刑，但法院認為，蕭持有槍彈並無迫於任何情勢而誤蹈法網，且他對社會造成去潛藏的高度危險，難認情堪憫恕，不予減刑。

法院審酌，鐘男答應幫人寄藏具殺傷力槍彈，威脅社會民眾人生安全，蕭則以竊盜方式偷來槍彈持有，同樣構成潛在威脅，考量2人犯後均坦承，但素行不佳，依非法寄藏非制式衝鋒槍罪、非法持有非制式手槍罪，各判6年6月、5年6月，各併科罰金10萬元、6萬元。