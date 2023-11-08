詐團拐騙赴柬埔寨意圖賣器官 檢起訴5人

陳姓男子遭林姓男子等人拐騙前往柬埔寨疑遭販賣器官。陳男入境柬埔寨後，至今無回台紀錄。新北地檢署今天說，以「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂」等罪嫌起訴林男等5人。

檢警調查，去年林男透過廖男等人向積欠債務的陳男遊說，誆稱出國當客服賺取高薪，意圖販賣陳男的器官以償還其債務。

檢警調查，陳男被帶去辦護照、健康檢查，但因故未啟程柬埔寨。林男等人不死心，又與「假求職、真詐騙」集團同夥，談妥拐騙陳男出國賣器官，以獲利新台幣300萬元。

檢警調查，陳男去年7月搭機，被詐團成員帶往柬埔寨後，陳母報警協尋未果，已逾期停留柬埔寨，至今無入境台灣紀錄，下落不明。因為與柬埔寨的醫療、警政系統未連線，查找不易，陳男是否被摘除器官也不明。

新北地檢署說，日前依「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂」等罪嫌起訴林男等5人，並通緝在逃的1名同夥。