走私大陸冷凍牡蠣偽裝加工品進口 24公噸流入市場吃光光

曾姓男子私運大陸產冷凍牡蠣，24公噸流向市面，今被檢方起訴。牡蠣示意圖。本報資料照片

曾姓從大陸進口24公噸冷凍牡蠣，卻在報關時將貨名填寫成「已調製」，藉此躲避管制物品進口相關規定，之後這批牡蠣再交由林男流入市場銷售，直到海關發現這批牡蠣單價偏低，一查發現稅則有誤，才追出曾男、林男犯行，今依私運管制物品進口罪、銷售走私物品罪嫌，將曾、林兩人起訴。

檢調查出，曾男為屏東東港鎮一家水產品批發商，林男則為高雄下游批發商，前年9月間，曾男找上大陸福建省楊姓水產商，花費166萬餘元購入24公噸冷凍牡蠣。

由於冷凍牡蠣是進口管制品，不得私運來台銷售，曾男為了闖關，把進口報關的貨品名稱填寫為「FORZEN SALTED OYSTER MEAT（調制或保藏牡蠣）」，將冷凍牡蠣包裝成加工後的調製牡蠣入關。

隔年1月，曾男再把這批牡蠣以196萬餘元賣給林姓男子，林男再銷售給各市場攤販讓國人吃下肚，後來高雄關人員稽查發現曾男進口牡蠣單價過低，一查發現曾男申報不實，將案件移送調查局航高站偵辦。

檢調偵查時，曾男坦承進口的牡蠣放在與海水鹽度相同的鹽水保質避免腐壞，並非加工後的「調製牡蠣」；林男也坦承這批牡蠣販售給攤販，但他不曉得是管制品。

不過，檢方根據相關事證，認定曾男涉犯私運管制物品罪、林男涉犯銷售走私物品罪，偵結後將2人起訴。