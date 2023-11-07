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影／南投男擁真槍給假槍糊弄警 「此地無銀」之計露餡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣六旬劉姓工人涉擁改造霰彈槍，平時在住處旁的空屋射擊磚塊，滿足射擊樂趣，但台中市刑大三隊接獲線後，今年初前往劉住處搜索，劉見警到場，主動從轎車後車廂拿出一把玩具槍，警方在住處內翻箱倒櫃，仍查無槍支，因此認為劉主動交槍是「此地無銀三百兩」，再次搜索後車廂，即發現一把改造霰彈槍及子彈等贓證物，檢方近日依槍砲罪起訴。

台中市刑大三隊在去年底時接獲線報，南投縣劉姓工人（63歲）涉嫌持有改造槍支，還在住處旁空屋射擊練習，警方展開蒐證後，今年1月間收網抓人，但劉見警方到場，十分鎮定，還向警方表示，「有誤會」，主動從轎車後車廂拿出一把玩具槍，試圖「糊弄」警方，以矇騙過關。

辦案人員透露，因劉男主動交付玩具槍後，認為劉態度配合，即未搜索該輛轎車後車廂，但後來在劉住處翻箱倒櫃，仍未發現其他槍彈證據，而該把玩具槍經初步鑑識後，也確認非改造槍，認為劉男主動交付玩具槍的行為是「此地無銀三百兩」，要求檢視劉男轎車後車廂，順利在後車廂的一個紙箱內，發現改造霰彈槍、槍機、子彈等贓證物。

劉男辯稱，槍、彈都是從網路購買後，再自行改造，只是喜歡槍支與射擊的感覺，沒有拿槍支從事不法。

全案警詢後依槍砲罪移送南投地檢署偵辦，檢方近日偵結，認定劉男涉犯槍砲罪，事證明確，近日偵結起訴。

台中市刑大呼籲，不要持有、買賣或改造非法槍械，將自身及他人置於危險之中；持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，民眾切勿心存僥倖。此外，模擬槍也納入管理處罰範疇，非經依法申請許可不能擅自持有。

南投縣劉姓男子擁有改造長槍、子彈，警方今年初獲報前往查緝，劉先拿玩具槍糊弄警方，但仍被搜出改造槍。記者陳宏睿／翻攝
南投縣劉姓男子擁有改造長槍、子彈，警方今年初獲報前往查緝，劉先拿玩具槍糊弄警方，但仍被搜出改造槍。記者陳宏睿／翻攝
南投縣劉姓男子擁有改造長槍、子彈，警方今年初獲報前往查緝，劉先拿玩具槍糊弄警方，但仍被搜出改造槍。記者陳宏睿／翻攝
南投縣劉姓男子擁有改造長槍、子彈，警方今年初獲報前往查緝，劉先拿玩具槍糊弄警方，但仍被搜出改造槍。記者陳宏睿／翻攝
南投縣劉姓男子擁有改造長槍、子彈，警方今年初獲報前往查緝，劉先拿玩具槍糊弄警方，但仍被搜出改造槍。記者陳宏睿／翻攝
南投縣劉姓男子擁有改造長槍、子彈，警方今年初獲報前往查緝，劉先拿玩具槍糊弄警方，但仍被搜出改造槍。記者陳宏睿／翻攝
南投縣劉姓男子擁有改造長槍、子彈，警方今年初獲報前往查緝，劉先拿玩具槍糊弄警方，但仍被搜出改造槍。記者陳宏睿／翻攝
南投縣劉姓男子擁有改造長槍、子彈，警方今年初獲報前往查緝，劉先拿玩具槍糊弄警方，但仍被搜出改造槍。記者陳宏睿／翻攝

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