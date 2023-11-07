快訊

明天「立冬」4星座財運噴發！巨蟹偏財、金牛興趣財、獅子貴人財、天秤機會財

真實人生／陸博士神童當啃老族 躺平是對父母無聲反抗

改善換季過敏！一圖看懂9大抗過敏營養及保健食品應該怎麼吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中毒犯遇臨檢市區狂飆 鑽死巷棄車竟被車夾住腿

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲街頭日前晚上出現驚險警匪追逐，警方巡邏看到可疑車輛又違規，鳴笛要盤查時對方開車逃，竄入死巷後，駕駛棄車丟毒品，但大腿竟被車夾住動彈不得，當場被逮，依毒品等罪嫌移送法辦。

大甲警分局大安分駐所長顏宥騏、警員林亞澄本月1日晚間執行擴大臨檢勤務時，在大甲區經國路發現一輛轎車，該車見警尾隨立即驟然減速停放路邊等待警方通過，隨即又切入左方車道意圖闖紅燈，員警察覺有異，下車準備上前攔查時，該車駕駛加速逃逸。

沿途逆向行駛、闖紅燈狂飆2公里，在大甲區街頭不停逃竄，員警跟隨在後伺機攔查，直至該車駕駛56歲王姓男子逃到大甲區文武路一處死巷後，他見無路可逃，不顧車輛尚未停妥且向前滑行之際棄車逃逸，竟遭滑行轎車夾住大腿，無法脫逃，員警當場壓制逮捕。

王男辯稱因為酒駕才拒檢逃逸，堅稱未持有違禁品，但他眼神一直往所駕車輛方向飄忽，警方檢查車輛時卻聞到毒品氣味，循跡翻找，果然在菸盒內找到毒品海洛因菸，又在車輛後方發現王嫌丟包毒品海洛因粉末及安非他命結晶各1包。

警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦；另警方針對王嫌拒檢逃逸、沿途逆向行駛、闖紅燈、未打方向燈及無照駕駛等交通違規也開出13張共2萬6800元罰單；王嫌棄車未停妥撞到的2輛機車、1輛轎車也要民事賠償。

大甲分局大安分駐所長顏宥騏呼籲，毒品犯罪嚴重危害個人健康、家庭及社會，愛惜生命請遠離毒品，警方將針對毒品案件積極嚴查、斷根溯源，維護選前治安狀況穩定，提醒民眾切勿以身試法。

台中市警局大甲分局大安分駐所巡邏員警追查違規車輛，最後查出駕駛棄車並丟包毒品，被警方逮捕壓制，移送法辦。圖／警方提供
台中市警局大甲分局大安分駐所巡邏員警追查違規車輛，最後查出駕駛棄車並丟包毒品，被警方逮捕壓制，移送法辦。圖／警方提供
台中市警局大甲分局大安分駐所巡邏員警追查違規車輛，最後查出駕駛棄車並丟包毒品，被警方逮捕壓制，移送法辦。圖／警方提供
台中市警局大甲分局大安分駐所巡邏員警追查違規車輛，最後查出駕駛棄車並丟包毒品，被警方逮捕壓制，移送法辦。圖／警方提供

毒品 氣味 臨檢

延伸閱讀

影／高雄轎車闖紅燈撞貨車 再撞樓柱變火球

蕾菈湯宇夫妻雙雙被逮！經紀人透露「已經無保請回」

Joeman、蕾菈、湯宇涉毒遭法辦 檢察官一理由無保請回

豪宅遇吸毒惡鄰管委會束手 中市：兩周內建立通報平台

相關新聞

金門阿嬤的「尋人任務」 榮服處幫找到恩人卻已離世

早期兩岸對峙，金門有十萬大軍，軍民關係緊密，也發生不少感人的故事。在金湖鎮南雄經營綠園餐廳的何雪蓮阿嬤透過老兵召集令粉絲...

影／南投男擁真槍給假槍糊弄警 「此地無銀」之計露餡

南投縣六旬劉姓工人涉擁改造霰彈槍，平時在住處旁的空屋射擊磚塊，滿足射擊樂趣，但台中市刑大三隊接獲線後，今年初前往劉住處搜...

影／台中毒犯遇臨檢市區狂飆 鑽死巷棄車竟被車夾住腿

台中市大甲街頭日前晚上出現驚險警匪追逐，警方巡邏看到可疑車輛又違規，鳴笛要盤查時對方開車逃，竄入死巷後，駕駛棄車丟毒品，...

幫派媒介15至17歲少女陪酒營利 遭警破獲送辦

花蓮幫派找來15歲至17歲少女，以經紀公司模式媒介未成年少女到聲色場所陪酒賺錢。花蓮警分局掃黑專案逮捕21歲陳姓犯嫌與同...

台版柬埔寨案調查 監院盼政院積極作為

「行政院雖有推出『打詐國家隊』，但詐團卻少被重罪收押、欠缺通報與廣告下架機制，應推出更多有效打詐作為！」監察委員葉大華6日提出「台版柬埔寨案」調查報告時說；監察委員紀惠容強調，受害者大多是社會弱勢，尤其是青年，容易在網路封閉環境受騙，需要更積極的下架措施。

獨／高雄警員寄信給內政部長 誣指副所長收好處遭記大過

新興警分局偵查隊李姓偵查佐上月因勾結詐騙集團首腦幫查個資，且因帳目不清遭法院裁定收押；今又傳出三民二警分局一名郭姓警員因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。