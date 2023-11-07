影／台中毒犯遇臨檢市區狂飆 鑽死巷棄車竟被車夾住腿

台中市大甲街頭日前晚上出現驚險警匪追逐，警方巡邏看到可疑車輛又違規，鳴笛要盤查時對方開車逃，竄入死巷後，駕駛棄車丟毒品，但大腿竟被車夾住動彈不得，當場被逮，依毒品等罪嫌移送法辦。

大甲警分局大安分駐所長顏宥騏、警員林亞澄本月1日晚間執行擴大臨檢勤務時，在大甲區經國路發現一輛轎車，該車見警尾隨立即驟然減速停放路邊等待警方通過，隨即又切入左方車道意圖闖紅燈，員警察覺有異，下車準備上前攔查時，該車駕駛加速逃逸。

沿途逆向行駛、闖紅燈狂飆2公里，在大甲區街頭不停逃竄，員警跟隨在後伺機攔查，直至該車駕駛56歲王姓男子逃到大甲區文武路一處死巷後，他見無路可逃，不顧車輛尚未停妥且向前滑行之際棄車逃逸，竟遭滑行轎車夾住大腿，無法脫逃，員警當場壓制逮捕。

王男辯稱因為酒駕才拒檢逃逸，堅稱未持有違禁品，但他眼神一直往所駕車輛方向飄忽，警方檢查車輛時卻聞到毒品氣味，循跡翻找，果然在菸盒內找到毒品海洛因菸，又在車輛後方發現王嫌丟包毒品海洛因粉末及安非他命結晶各1包。

警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦；另警方針對王嫌拒檢逃逸、沿途逆向行駛、闖紅燈、未打方向燈及無照駕駛等交通違規也開出13張共2萬6800元罰單；王嫌棄車未停妥撞到的2輛機車、1輛轎車也要民事賠償。