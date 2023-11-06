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不只Joeman！網紅蕾菈夫妻持毒被逮 經紀人：已無保請回

Joeman持毒遭警方逮捕 經紀人回應了：心情複雜

網紅陷「大麻」煩！Joeman、蕾菈、湯宇涉毒遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蕾菈與丈夫湯宇。圖／聯合報資料畫面
蕾菈與丈夫湯宇。圖／聯合報資料畫面

在Youtube上擁有259萬訂閱、擔任遊戲實況主的網紅Joeman翁雋明，與「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇，因涉嫌持有大麻，新北市刑大接獲線報今天上午前往新莊、中和搜索，在Joeman新莊住處查獲大麻及相關研磨機具。另外在蕾菈中和住處也查獲大麻及吸食器，3人均被依毒品罪嫌移送新北地檢署，

據了解，新北市刑大接獲線報有網紅及YouTuber涉嫌持有大麻，警方經蒐證後今天上午9時許持拘票兵分9路查緝共逮回10人，令人震驚的是在Youtube上擁有259萬訂閱百萬網紅Joeman翁雋明（35歲）、及反骨男孩成員蕾菈（27歲）與老公湯宇（32歲）等3人，因被查獲持有及吸食毒品當場遭逮被帶回偵訊。

Joeman在偵訊時表示大麻是透過網路向友人購買，至於「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇在警詢時則避重就輕，湯宇稱之前曾在泰國吸食過大麻，對於大麻來源則交代不清。警方詢後依毒品罪嫌將3人移送新北地檢署，檢察官複訊後無保請回。警方將待驗尿結果出爐後釐清3人是否涉嫌吸毒，並深入追查大麻來源。

網紅Joeman涉嫌持有大麻遭逮。圖／聯合報資料畫面
網紅Joeman涉嫌持有大麻遭逮。圖／聯合報資料畫面

大麻 網紅 Joeman

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