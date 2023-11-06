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69歲男淡水河岸偷身障婦彩券 逃百米遭路人壓制

中央社／ 新北6日電

1身障婦在淡水河岸賣刮刮樂彩券，遭69歲簡姓男子趁機偷走攤位上1疊32張彩券，簡男才逃沒多遠就被熱心民眾攔下壓制並報警處理，警方訊後，依竊盜罪嫌將簡男移送法辦。

新北市警察局淡水分局今天發布新聞稿指出，新北市日前有63歲身障王姓婦人在淡水河岸賣刮刮樂彩券，正當她忙著招呼客人時，簡男趁機將1疊彩券塞到外套裡，再假意付1張彩券的錢離去，但行竊過程被一旁民眾目擊。

王婦經民眾告知後清點發現彩券短少，隨即轉身對簡男一路追喊「小偷」；熱心民眾聞聲紛紛加入追捕，簡男跑了約100公尺就被民眾攔下壓制並報警處理。

警方表示，獲報到場，在簡男身上起獲32張彩券、總價值新台幣6400元，警方訊後，依竊盜罪嫌將簡男移送士林地檢偵辦。

彩券 淡水河

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