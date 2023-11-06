幫派媒介少女坐檯陪酒 花蓮警掃黑逮8人

花蓮警方執行全國掃黑專案，查獲幫派媒介15至17歲少女坐檯陪酒營利，逮捕8人，依違反組織犯罪防制條例、兒少性剝削防制條例、妨害秩序等罪送辦，主嫌陳男另案已入監執行。

花蓮警分局今天發布訊息表示，執行「112年第8次全國掃黑專案」檢肅具有幫派背景陳姓犯嫌及共犯成員共8人到案，並查獲依附經營的經紀公司媒介15至17歲少女坐檯陪酒營利。

經查具有幫派背景的陳姓犯嫌及所屬成員涉嫌利用幫派組織力量涉犯多起砸車、聚眾鬥毆案件並經營經紀公司媒介未成年少女至各酒店、KTV等聲色場所坐檯陪酒牟利，藉以挹注幫派組織運作。

花蓮地方檢察署指揮偵辦，經過數月偵蒐於10月23日持搜索票、拘票搜索陳姓犯嫌等幫派成員經營的經紀公司，查獲毒品咖啡包、K盤等物證及6名從事坐檯陪酒少女，現場共帶回負責人、馬伕、公關小姐、少年等20餘人調查。

全案調查後陳姓犯嫌等8人依違反組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、妨害秩序等罪移送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮警分局長陳文彬呼籲，民眾若遭受不法侵害，應勇於報案檢舉，切勿縱容造成幫派犯罪組織持續危害鄉里；另少年求職打工務必留意與報酬顯不相當的工作並再三求證，避免掉入求職陷阱。