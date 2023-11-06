快訊

折騰四小時毒品檢驗結果出爐！ GD跩笑步出警局

中職／猿隊第3戰推出曾仁和 桃園主場對決雙冠王鋼龍

黑熊揚皮爾的故事：烏克蘭戰火劫後餘生的動物奇蹟

幫派媒介少女坐檯陪酒 花蓮警掃黑逮8人

中央社／ 花蓮縣6日電

花蓮警方執行全國掃黑專案，查獲幫派媒介15至17歲少女坐檯陪酒營利，逮捕8人，依違反組織犯罪防制條例、兒少性剝削防制條例、妨害秩序等罪送辦，主嫌陳男另案已入監執行。

花蓮警分局今天發布訊息表示，執行「112年第8次全國掃黑專案」檢肅具有幫派背景陳姓犯嫌及共犯成員共8人到案，並查獲依附經營的經紀公司媒介15至17歲少女坐檯陪酒營利。

經查具有幫派背景的陳姓犯嫌及所屬成員涉嫌利用幫派組織力量涉犯多起砸車、聚眾鬥毆案件並經營經紀公司媒介未成年少女至各酒店、KTV等聲色場所坐檯陪酒牟利，藉以挹注幫派組織運作。

花蓮地方檢察署指揮偵辦，經過數月偵蒐於10月23日持搜索票、拘票搜索陳姓犯嫌等幫派成員經營的經紀公司，查獲毒品咖啡包、K盤等物證及6名從事坐檯陪酒少女，現場共帶回負責人、馬伕、公關小姐、少年等20餘人調查。

全案調查後陳姓犯嫌等8人依違反組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、妨害秩序等罪移送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮警分局長陳文彬呼籲，民眾若遭受不法侵害，應勇於報案檢舉，切勿縱容造成幫派犯罪組織持續危害鄉里；另少年求職打工務必留意與報酬顯不相當的工作並再三求證，避免掉入求職陷阱。

幫派 花蓮 求職

延伸閱讀

兒少機構少女城變身為三地門共融生活中心 修女感動

扮閨蜜騙拍裸照…彰化人父再約14歲少女見面性侵 判決出爐

幫派介入火葬場抬棺工人派遣 基隆拘提四海幫成員等5人

台中焊接工交往少女拍性愛片 傳推特賺看片收費…一理由免關

相關新聞

獨／高雄警員寄信給內政部長 誣指副所長收好處遭記大過

新興警分局偵查隊李姓偵查佐上月因勾結詐騙集團首腦幫查個資，且因帳目不清遭法院裁定收押；今又傳出三民二警分局一名郭姓警員因...

網紅Joeman涉毒遭拘提 新北刑大衝住處逮人查獲大麻

擁有259萬訂閱、在YouTube擔任遊戲實況主的網紅Joeman翁雋明，疑似涉及毒品案，新北市刑大接獲線報，今天上午由...

台版柬埔寨案調查 監院盼政院積極作為

「行政院雖有推出『打詐國家隊』，但詐團卻少被重罪收押、欠缺通報與廣告下架機制，應推出更多有效打詐作為！」監察委員葉大華6日提出「台版柬埔寨案」調查報告時說；監察委員紀惠容強調，受害者大多是社會弱勢，尤其是青年，容易在網路封閉環境受騙，需要更積極的下架措施。

影／警抓詐團台中北區追到后里 逮兩名甫成年車手

台中市第二警分局在今年10月間偵辦一起詐欺車手案，本月3日發現涉案車手的機車出現在后里區一帶，警方隨即從北區出動，前往后...

影／一家三口囂張率眾包圍三重派出所 檢裁定重保、兒聲押禁見

新北地檢署昨天針對聚眾包圍三重派出所、目無法紀囂張鬧事的14人，開庭偵訊到深夜裁定強制處分，其中帶頭滋事的翁姓一家三口，...

影／警破收簿團扣「法條手抄本」 主嫌：替未來準備

苗栗縣林姓男子遭陳姓男子為首收簿團關在汽車旅館內，今年5月因遭毆打趁隙逃出報警，警方先救出另名被關押的被害人，今年8月間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。