拘禁逼取帳戶供詐團使用 警救出4人頭逮11嫌送辦

陳姓男子涉組成詐騙收簿集團，在苗栗與新竹等地成立據點，透過成員拘禁人頭取得帳戶，再交其他詐團使用，警方循線逮捕陳男等11人，救出4名遭拘禁人頭，陳嫌等人依法送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿指出，1名從旅館脫困的詐騙帳戶人頭5月間向苗栗縣警察局竹南分局報案，指遭受詐團以暴力手段毆打及拘禁，中部打擊犯罪中心第2隊獲報後，立即與竹南警分局共組專案小組，並報請苗栗地檢署指揮偵辦。

經專案小組蒐證完備後，8月17日前往詐團位於苗栗縣及新竹市等地的據點執行搜索偵辦，帶回集團主嫌陳男與成員共10人到案，並查扣手機、銀行帳戶及現金新台幣3萬餘元等證物。

警方在查緝過程中，發現陳男旗下集團成員於新竹市某處旅館內拘禁數名帳戶人頭，立即調派警力前往現場，當場查獲集團成員1人及4名遭拘禁的帳戶人頭，並查扣毒品安非他命及毒品吸食器等證物。

辦案人員查出，陳男旗下集團透過拘禁人頭取得帳戶，清查至少有23人曾遭集團拘禁，取得的人頭帳戶均提供其他詐騙集團使用，遭詐騙被害人數逾百人，詐騙金額超過2億元。

警詢後，依詐欺等罪將陳男等11人移送苗栗地檢署偵辦，其中陳男等7人遭檢方聲押獲法院裁准，並持續追查其他共犯。