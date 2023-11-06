台版柬埔寨案調查 監院盼政院積極作為

「行政院雖有推出『打詐國家隊』，但詐團卻少被重罪收押、欠缺通報與廣告下架機制，應推出更多有效打詐作為！」監察委員葉大華6日提出「台版柬埔寨案」調查報告時說；監察委員紀惠容強調，受害者大多是社會弱勢，尤其是青年，容易在網路封閉環境受騙，需要更積極的下架措施。

私刑拘禁少課重罪

葉大華表示，國人遭詐騙集團洗錢囚虐犯罪案件（台版柬埔寨）於7月發生時，警方立刻偵破並救出66人，並向上溯源逮捕犯罪集團核心，值得肯定，但相關案件起因電商個資外洩嚴重、虛擬貨幣成洗錢管道、通訊軟體成犯罪工具等偵辦困境迄今無有效改善策略，促請行政院督導所屬機關落實與研擬有效防治方法。

葉大華指出，行政院雖成立「打詐國家隊」，但警方在辦案上仍有困境，包括詐欺犯罪集團及黑幫如涉私刑拘禁，應以「人口質押」重罪究辦，但經統計查獲，在164案中僅有10案以「人口質押」移送；二、目前僅有「友善通報網」，房東通報機制並無法律強制力；三、疑似詐騙廣告欠缺及時下架的法源依據。四、失蹤人口與異常金融服務有待建立勾稽平台。

詐騙廣告應及時下架

紀惠容表示，此類詐騙集團手法與柬埔寨案無異，受害者獲救後身心受創嚴重、帳戶遭到凍結，求職、生活與醫療都陷入困境，但本案僅由移民署主責「國人遭囚虐洗錢保護專案」，各機關認為被害人若「非重傷」或「非人口販運」者，就無須提供協助與服務，導致497位遭囚虐的被害人僅有75位認定為犯罪被害人。

「行政院及勞動部應參考《證券投資信託及顧問法》，修法要求投資廣告採實名制，並新增及時下架機制。」紀惠容說，《就業服務法》第5條與40調雖明訂雇主或私立就業服務機關與從業人員不得為不實之求職廣告或揭示，但對網路平台業者（Line、谷歌等）並無要求下架或課責法源依據。

接住弱勢被害人

葉大華則建議，中央與地方政府應整合提供被害人完整的支持服務，盼行政院督導各部會以「弱勢被害人服務」、「投資廣告適度立法管制」、「出租房屋業主、仲介與管理人通報義務」、「建立失蹤人口與異常金融服務勾稽平台」等4大面向提出改善措施。 監察院6日提出「台版柬埔寨案」調查報告，呼籲行政院推出更積極的下架措施，還有增加失蹤人口與異常金融帳戶的勾稽機制。左起葉大華與紀惠容（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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