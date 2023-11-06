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影／警抓詐團台中北區追到后里 逮兩名甫成年車手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在今年10月間偵辦一起詐欺車手案，本月3日發現涉案車手的機車出現在后里區一帶，警方隨即從北區出動，前往后里調查，在一家超商內發現張姓、周姓車手，二人都甫成年，二人因對案情交代不清，有串滅證之虞，檢方向台中地院聲押獲准。

第二警分局文正所根據刑事局發布的「詐欺提款熱點」，偵辦10月19日的詐欺車手案，當時涉案車手成功提領贓款15萬元，警方鎖定涉案車手車牌，本月3日發現涉案車輛出現在后里一帶，活動頻繁，文正所隨即派員前往查緝。

文正所在后里區一間超商內，發現周姓（18歲）、張姓（18歲）男子在ATM前反覆操作、抽換提款卡，過程神情緊張、不斷東張張望，其中周男身上的刺青，與10月在北區提領15萬元的車手相符。

警方前往盤查，確認二人的涉案情節後，當場以詐欺現行犯逮捕，警詢後依詐欺罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，認二人交代不清，有串滅證之虞，向台中地院聲押獲准。

第二警分局長周俊銘說，近來查出多起詐騙集團以工作「高薪、輕鬆」為由，刊登徵才廣告，吸引缺錢之不特定人士加入詐騙集團，以高報酬誘使年輕人鋌而走險從事詐欺車手工作，在此呼籲年輕人找工作，千萬不要貪圖高薪，到頭來身陷囹圄。

周俊銘說，民眾若發現ATM提領人有「年紀輕」、「多次進出超商提款」、「戴口罩、安全帽」、「全身穿著名牌」、「提款時遮遮掩掩、左顧右盼」等疑似車手特徵時，即可通報警察到場，共同為打擊犯罪盡一分心力。

台中市周姓、張姓男子擔任詐欺集團車手，第二警分局3日在后里區抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓、張姓男子擔任詐欺集團車手，第二警分局3日在后里區抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓、張姓男子擔任詐欺集團車手，第二警分局3日在后里區抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓、張姓男子擔任詐欺集團車手，第二警分局3日在后里區抓人。記者陳宏睿／翻攝

車手 詐欺 后里

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