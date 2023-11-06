影／一家三口囂張率眾包圍三重派出所 檢裁定重保、兒聲押禁見

新北地檢署昨天針對聚眾包圍三重派出所、目無法紀囂張鬧事的14人，開庭偵訊到深夜裁定強制處分，其中帶頭滋事的翁姓一家三口，兒子聲押禁見，丈夫15萬元、妻子10萬元交保且夫妻每周須向三重警分局偵查隊報到。

50歲翁男和44歲王姓妻子前天凌晨，酒醉在三重區街頭咆哮拉扯、妨害安寧、不服警方勸導，翁男因辱罵、推擠員警，被強制帶回三重派出所保護管束2小時，責由家人帶回。

孰料當天深夜夫妻倆和26歲兒子，竟率十幾人圍在派出所門口叫囂、嗆聲、拋撒傳單、飆罵髒話，還拿手機錄影上傳網路影音平台。警方先將人群驅離，事後循線逮捕14人，昨天下午依聚眾妨害秩序、妨害公務罪嫌移送法辦，檢察官偵訊到深夜將近11時，裁定強制處分。

這群人包括翁姓父子等數人，全身都有大片刺青，背景令人好奇，但全都沒有幫派註記。據指稱，50歲翁男早年曾在三重地區跟過某地方角頭，後來角頭老大被捕、幫眾解散，他便到外地混了很長時間，近年才搬回三重居住。

前天夫妻倆打算包圍派出所鬧事，助勢人群幾乎都是翁姓兒子叫來的，而且他還帶頭想衝進派出所，被員警強制推出門外，製造一波推擠衝突混亂場面，行徑最囂張，被聲押禁見，等候法院開羈押庭。