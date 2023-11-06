影／警破收簿團扣「法條手抄本」...主嫌：替未來準備

苗栗縣林姓男子遭陳姓男子為首收簿團關在汽車旅館內，今年5月因遭毆打趁隙逃出報警，警方先救出另名被關押的被害人，今年8月間再度行動，又救出其他4名被害人，帶回陳姓男子等涉案11人，檢警搜索時發現，陳有一本「法條手抄本」，裡面反覆寫滿洗錢、詐欺、組織犯罪等法條，陳男透露「預先準備」，檢方訊後聲押陳等7人獲准，追查其他共犯。

苗栗縣林姓男子在今年5月間遭陳姓男子（30歲）為首的收簿團，關押在一家汽車旅館內，林被限制自由期間，遭收簿成員「呼巴掌」，林趁收簿成員熟睡時，趁隙逃出，向苗栗縣竹南警分局報案，警方當天就前往該汽車旅館，查獲一名收簿成員，以及另名被關押在該處的被害人。

全案後續由刑事局中打二隊、苗栗縣竹南警分局合組專案小組，報請苗栗地檢署宙股檢察官指揮偵辦，專案小組蒐證完備後，在今年8月17日出動特警，前往苗栗竹南、新竹市等多地搜索，帶回陳男等涉案11人，查扣手機、銀行帳戶、現金3萬元、毒品安非他命、等贓證物。

檢警搜索時發現，陳男隨身攜帶一本「法條手抄本」，其中全是洗錢防制法、刑法詐欺罪、組織犯罪條例的相關法條，且法條都是重複撰寫，幾乎寫滿筆記本，彷彿是為背誦之用；陳男透露，「預先為未來法院攻防使用」，也讓辦案人員愕然。

經查，被害人都證稱，應徵工作、家庭代工後，遭陳男等人關押在汽車旅館內限制自由，否認有租、賣帳戶的情事。

專案小組清查，陳男等人至少拘禁23名人頭戶被害人，其人頭帳戶被其他詐團使用，詐騙破百人，詐騙金額超過2.5億元。

全案在警詢後，將陳男等人依詐欺等罪，移送苗栗地檢署，檢方訊問後認此案仍有共犯在逃，恐有串滅證之虞，向法院聲請羈押，其中陳男等7人遭裁定羈押。