聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋁錠藏K毒 他幫租倉庫險被當共犯

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

調查局、海關今年4月在進口鋁錠查獲市值4億元的K他命毒品，涉嫌承租倉庫的張姓男子最後被法院認定未參與走私，判決無罪。記者張議晨／翻攝
調查局、海關今年4月在進口鋁錠查獲市值4億元的K他命毒品，涉嫌承租倉庫的張姓男子最後被法院認定未參與走私，判決無罪。記者張議晨／翻攝
工程師張姓男子被查獲協助毒梟走私二七○公斤、市值四億元的K他命，被依運輸三級毒品罪法辦；張男喊冤，稱是幫馬來西亞同事承租倉庫，根本不知進口工業鋁錠藏毒；高雄地方法院認為，張男僅收取一萬元承租倉庫費用，不符運毒行情，且與同事訊息僅聯繫倉庫承租事宜，無犯罪對話，認定張未參與走私，判無罪。

海關與調查局今年四月在高雄港查獲可疑貨櫃，開櫃查驗發現卅塊鋁錠，經鑿開鋁錠，裡面發現二七○公斤K他命，經追蹤該只貨櫃運往新北市某間倉庫後，趁張男取貨逮捕。

檢方偵辦時，認為張男曾出國深造，深知鋁錠是常見工業用原料，想出以鋁錠藏毒手法，將毒品藏在鑿空鋁錠中運抵台灣，依運輸三級毒品罪嫌起訴，面臨七年以上有期徒刑。

法院審理時張男喊冤，稱是受馬來西亞籍同事「Lucas Ting」請託，租用倉庫存放鋁錠，根本不知裡面有毒品；辯護律師也稱，張男都用本名簽約，並以自己帳戶匯訂金，只收取一萬元，報酬跟洽詢代訂倉庫代價相當，與運輸巨量毒品獲得報酬根本不成比例，不可能走私毒品。

合議庭根據對話紀錄，張與對方僅聯繫承租倉庫事宜，未討論運毒等相關犯罪，另依倉儲、進口商等員工證詞，鋁錠進口都由另一名男子接洽，並非由張男負責。

合議庭認為，檢方並未提出張男與販毒集團聯繫充足事證，對話紀錄顯示張男僅協助承租倉庫，並非接貨人；毒品運輸屬重罪，張男有穩定工作，學識尚佳，家境小康，在胞姊行銷公司任職，無前科、毒品接觸史，未有強烈誘因突然鋌而走險，罪證不足判無罪。

宜蘭 太平山 遊覽車

延伸閱讀

影／攔檢不配合還撂人襲警…5人攜毒無照駕車 依妨害公務罪嫌起訴

高雄女遭警攔查照片不像本尊 男友喊話「一起面對」她招了

4億K他命藏工業鋁錠走私進口 工程師幫友租倉庫險被當共犯

被拔百根毛髮驗毒！李善均二次應訊憔悴老態畢露

相關新聞

鋁錠藏K毒 他幫租倉庫險被當共犯

工程師張姓男子被查獲協助毒梟走私二七○公斤、市值四億元的K他命，被依運輸三級毒品罪法辦；張男喊冤，稱是幫馬來西亞同事承租...

酒後遭管束 男率眾包圍派出所 警逮14人

五十歲翁姓男子前天凌晨與妻子酒後在街頭咆哮拉扯、妨害安寧，還爆粗口推擠處理員警，被強制帶回派出所保護管束二小時；翁疑因此...

告發自己卻被強制處分 朱學恒暴怒「我這種罪有境管的嗎？」

名嘴朱學恒遭北市議員鍾沛君舉發酒後二度強吻，便向台北地檢署告發自己涉性騷擾。上月23日北檢偵查終結，依強制猥褻罪起訴他，依法可處6個月以上...

影／攔檢不配合還撂人襲警…5人攜毒無照駕車 依妨害公務罪嫌起訴

新北市鄭姓男子今年9月初開車載同張男，行經新北市新莊區中環路一段與瓊泰路口遭警攔查，鄭、張兩男不配合還撂來另2車7人到場...

高雄女遭警攔查照片不像本尊 男友喊話「一起面對」她招了

高雄市鳳山警分局巡邏警網攔查機車雙載男女，後座董姓女子聲稱未帶證件，報身分號碼，警方見照片中女子和本尊差了2、30歲，董...

竹聯明仁會成員汐止打人砸店放鞭炮 士檢起訴6人

竹聯幫明仁會鄭姓成員，涉嫌在新北市汐止區一帶與小弟們滋事、砸店、放鞭炮恐嚇，涉多起暴力犯罪，還有行車糾紛持開山刀、棍棒恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。