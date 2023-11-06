鋁錠藏K毒 他幫租倉庫險被當共犯

調查局、海關今年4月在進口鋁錠查獲市值4億元的K他命毒品，涉嫌承租倉庫的張姓男子最後被法院認定未參與走私，判決無罪。記者張議晨／翻攝 工程師張姓男子被查獲協助毒梟走私二七○公斤、市值四億元的K他命，被依運輸三級毒品罪法辦；張男喊冤，稱是幫馬來西亞同事承租倉庫，根本不知進口工業鋁錠藏毒；高雄地方法院認為，張男僅收取一萬元承租倉庫費用，不符運毒行情，且與同事訊息僅聯繫倉庫承租事宜，無犯罪對話，認定張未參與走私，判無罪。

海關與調查局今年四月在高雄港查獲可疑貨櫃，開櫃查驗發現卅塊鋁錠，經鑿開鋁錠，裡面發現二七○公斤K他命，經追蹤該只貨櫃運往新北市某間倉庫後，趁張男取貨逮捕。

檢方偵辦時，認為張男曾出國深造，深知鋁錠是常見工業用原料，想出以鋁錠藏毒手法，將毒品藏在鑿空鋁錠中運抵台灣，依運輸三級毒品罪嫌起訴，面臨七年以上有期徒刑。

法院審理時張男喊冤，稱是受馬來西亞籍同事「Lucas Ting」請託，租用倉庫存放鋁錠，根本不知裡面有毒品；辯護律師也稱，張男都用本名簽約，並以自己帳戶匯訂金，只收取一萬元，報酬跟洽詢代訂倉庫代價相當，與運輸巨量毒品獲得報酬根本不成比例，不可能走私毒品。

合議庭根據對話紀錄，張與對方僅聯繫承租倉庫事宜，未討論運毒等相關犯罪，另依倉儲、進口商等員工證詞，鋁錠進口都由另一名男子接洽，並非由張男負責。

合議庭認為，檢方並未提出張男與販毒集團聯繫充足事證，對話紀錄顯示張男僅協助承租倉庫，並非接貨人；毒品運輸屬重罪，張男有穩定工作，學識尚佳，家境小康，在胞姊行銷公司任職，無前科、毒品接觸史，未有強烈誘因突然鋌而走險，罪證不足判無罪。