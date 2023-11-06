酒後遭管束 男率眾包圍派出所 警逮14人

五十歲翁姓男子前天凌晨與妻子酒後在街頭咆哮拉扯、妨害安寧，還爆粗口推擠處理員警，被強制帶回派出所保護管束二小時；翁疑因此不滿，前晚和妻兒帶十多人折返包圍派出所叫囂，要找員警理論，還一度衝進所內。警方為免事態擴大先行驅離，昨天陸續逮捕翁一家三口等十四人，依聚眾妨害秩序等罪嫌送辦。

警方調查，前天凌晨三時許，三重警分局獲報正義北路廿八巷口有人打架，員警趕抵發現五十歲翁男與四十四歲王姓妻子當街咆哮拉扯、妨害安寧，二人都有喝酒情緒激動，翁男因辱罵、動手推擠員警，被強制帶回三重派出所保護管束，清晨五時許責由家人帶回。

翁疑不滿，前晚九時五十七分和妻子、廿六歲兒子到三重派出所聚眾鬧事，把廂型車、轎車開上人行道，車頭對準值班台堵在派出所門口，趕來支援的汽、機車則狂按喇叭叫囂。

翁男等人圍在門口叫罵「有牌流氓」，嗆聲處理的廖姓員警「出來面對」，還對派出所撒紙張，數名聲援的年輕人則拿手機錄影，飆罵髒話，還將影片上傳網路影音平台，行徑囂張。

警方一開始只是堵在門口不准人群進入，喝斥撒紙張等行為，並呼叫支援，但翁姓父子仍闖進大門，數人也跟著鼓譟擠進門內，場面一度混亂；支援警力隨後趕到展開驅離，並錄影蒐證查抄車號，前晚十時五分翁等人全數撤離。

警方隨即報檢察官指揮，昨天凌晨二時許先逮捕翁姓夫妻和兒子共九人，昨上午再帶回五人，十四人分別依妨害公務、聚眾妨害秩序罪送辦。

三重警分局長張國哲昨召開記者會，支持基層員警執法態度，強調警察執法不容挑釁，任何挑戰法律的失序行為，追究到底。