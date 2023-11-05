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告發自己卻被強制處分 朱學恒暴怒「我這種罪有境管的嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導

名嘴朱學恒遭起訴且境管，直播中表達不滿。 「萬事通事務所」YouTube
名嘴朱學恒遭起訴且境管，直播中表達不滿。 「萬事通事務所」YouTube
名嘴朱學恒遭北市議員鍾沛君舉發酒後二度強吻，便向台北地檢署告發自己涉性騷擾。上月23日北檢偵查終結，依強制猥褻罪起訴他，依法可處6個月以上，5年以下徒刑。不過，昨（4）日朱學恒在直播中，不滿遭檢方發動境管令，動氣說「你有沒有搞錯，這種罪有境管的嗎？」

「萬事通事務所」YouTube頻道可見，名為「imB詐騙首腦都可出境，告發自己的朱學恒卻被境管」的影片中，朱學恒直言，其實10月6日就知道一定會被起訴，但他詫異的是「我被境管了」，並表示自我告發是5年以下的輕罪，北檢檢察官區卻發動境管令，「最誇張是什麼，我9月21日出庭，這個主任檢察官叫馬中人」，檢方表明開完庭之後，可能會做強制處分，開保金、叫交保或境管擇一。

朱學恒的律師立刻反應，「檢察官，這個是未審先判」，首先，檢方還沒有起訴，為什麼做這件事情？朱學恒已告發自己「我的當事人有逃亡的可能嗎？」，加上朱學恒兩次庭都準時出庭，連請假都沒有卻要下強制處分。

之後，朱學恒也向好幾個檢察官跟律師請教，都說「沒有聽過」，朱學恒也透露生氣原因，「就是你把我當彭文正最高規格對待，我如果出境，我就變成通緝犯了」，且檢察官的理由之一，是去年朱學恒有出過國，所以要境管。朱學恒查閱資料，本刑在5年以下，「我查了相關的資料，我沒有查過有這件事情，從來沒有」。

朱學恒質疑檢方「結果你現在用超越司法的方式，把境管當作一個處罰，我這麼爛，你就起訴我就好，10月6日他開境管通知書的時候，我還沒有被起訴」。

PTT鄉民則紛紛嘲諷，「司法迫害」、「在國內強吻怎會代表出國就會強吻別人，大家一起幫朱大加油」、「告發自己又不認罪，在司法前耍猴戲，境管這個決定就是個小禮物」、「雖然境管很誇張，但你還有臉復出？」

朱學恒 檢察官 PTT 性騷擾 猥褻

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