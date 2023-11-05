高雄女遭警攔查照片不像本尊 男友喊話「一起面對」她招了

高雄市鳳山警分局巡邏警網攔查機車雙載男女，後座董姓女子聲稱未帶證件，報身分號碼，警方見照片中女子和本尊差了2、30歲，董辯是過往學生照，警追問是否「卡」案件？董女男友在旁喊話「我不會放下你一人，一起面對」，她才招認是逃亡2年的毒品通緝犯。

鳳山警分局新甲派出所警員林柏寓、廖翊彤前天晚上6時許巡經新富路與武慶二路口時，攔查一輛雙載的機車，當時騎車的男子乖乖交出證件受檢，警方查並無問題，但後座的董姓女子（51歲），聲稱自己未帶證件，報出身分證號。

警方查閱M-Police警用小電腦頁面，跳出一名短髮年輕女子，年齡和董女差很大，問「這是你？」董辯稱是自己年輕時留的學生頭，警方難以置信，還秀給董的男友看說「差這麼多」。

警方當下勸董「如果你有案件可以告訴我，開庭還是執行的？若開庭的也沒關係，去報到就好」，男友也在旁勸說「再怎麼樣我也不可能放下妳一人」、「我們一起面對」，董被男友深情對話感動，才乖乖報出真名，坦承自己被通緝。

警方查詢董女身分，發現她兩年前因毒品案件未到案開庭，被高雄地檢署發布通緝。董向警方表示，一開始是因為身體不適未去開庭，後來越拖越久就被通緝了，警詢後將董解送歸案。