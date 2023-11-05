竹聯明仁會成員汐止打人砸店放鞭炮 士檢起訴6人

竹聯幫明仁會鄭姓成員，涉嫌在新北市汐止區一帶與小弟們滋事、砸店、放鞭炮恐嚇，涉多起暴力犯罪，還有行車糾紛持開山刀、棍棒恐嚇傷人。警方今年5月掃黑查獲鄭男等人，士林地檢署依恐嚇、傷害等罪嫌起訴6人。

起訴指出，李男因父親被王男打傷，夥同鄭男等共6人，去年12月17日凌晨涉嫌持開山刀、鋁棍砸毀王男的家具店玻璃、監視器、車輛，還當場燃放鞭炮。

鄭男自稱竹聯幫明仁會，身邊的朱姓小弟聽聞鄭男與游姓鄰居有糾紛，今年3月間，朱男涉2度到游的住家門口放鞭炮示威。鄭男自身也涉多起行車糾紛，今年1月間在在汐止與營業用小客車發生行車糾紛，下車涉徒手打司機，打到腦震盪、頭、臉、眼眶、鼻子挫傷。2月間再有行車糾紛，涉嫌開窗拿開山刀叫囂，再和同車少年一起持球棒下車，逼近車輛，對方心生畏懼倒車離開。

警方今年5月間掃黑檢肅明仁會鄭男等人，循線查獲鄭男等人到案，查扣開山刀、辣椒水等證物。鄭男落網後認罪，但他沒有在社區總幹事協調與鄰居糾紛時，嗆聲是竹聯幫明仁會，朱男挺鄭男稱，他自己聽到有發生糾紛，自己心情不好才去放鞭炮。